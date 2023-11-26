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小業主變相雙重徵費 有批不公有無奈接受

【明報專訊】據環保署的良好作業指引，物管公司或清潔承辦商處理違規垃圾時，應用指定袋包妥才交給食環署或垃圾收集商，為屋苑帶來額外開支，業主變相被「雙重徵費」，依法購買指定膠袋承擔棄置自家垃圾開支外，同時要為違規者「埋單」。有淘大花園業主說對此「不高興」，認為不公平，亦有業主稱「這個世界有很多事都是不公平」，只能無奈接受。有業委會認為處理違法者應是政府責任。

有倡每月公布違規垃圾量

淘大花園業委會參考以往參與試點計劃時有兩成不合規垃圾的經驗，擬在每幢樓每日準備一個660升指定袋收集違規垃圾，每月每幢額外承擔2190元公用開支。淘大花園P座業主李太說，對於要為違規住戶承擔開支感不滿，「我自己就做足，別人就不做足，很不公平」，但同時理解管理處難以監察，要找出違規者有難度。她認為管理處可每月公布違規垃圾量，令住戶知道減少違規可減屋苑支出。

淘大花園R座業主李小姐（圖）認為「這個世界有很多事都是不公平」，住戶只可無奈接受，建議政府增加宣傳違法罰則，盡可能減少不公。她說從不清楚違反垃圾收費的罰款額，質疑宣傳不足。

她亦反對屋苑在首6個月派指定袋助居民適應，稱屋苑現時每月也有派垃圾袋，但她有盡責做好回收，沒用過屋苑的垃圾袋，質疑日後派指定袋會造成浪費。

有稱應由政府處理違法者

將軍澳都會駅業委會稍後將向9座共逾3700戶派發問卷，蒐集處理違規垃圾及攤分開支的意向。都會駅業委會主席李栢棠認為垃圾收費「對環保是好」，但不同意要由業主「包底」為違規者攤分開支，批評指引的建議「絕對是卸責」，「有何理由需由其他守規矩的業主代為承擔？」，認為處理違法者應是政府責任。

（環保有價系列．二）

相關字詞﹕都會駅 淘大花園 垃圾收費 環保署

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