小業主變相雙重徵費 有批不公有無奈接受

有倡每月公布違規垃圾量

淘大花園業委會參考以往參與試點計劃時有兩成不合規垃圾的經驗，擬在每幢樓每日準備一個660升指定袋收集違規垃圾，每月每幢額外承擔2190元公用開支。淘大花園P座業主李太說，對於要為違規住戶承擔開支感不滿，「我自己就做足，別人就不做足，很不公平」，但同時理解管理處難以監察，要找出違規者有難度。她認為管理處可每月公布違規垃圾量，令住戶知道減少違規可減屋苑支出。

淘大花園R座業主李小姐（圖）認為「這個世界有很多事都是不公平」，住戶只可無奈接受，建議政府增加宣傳違法罰則，盡可能減少不公。她說從不清楚違反垃圾收費的罰款額，質疑宣傳不足。

她亦反對屋苑在首6個月派指定袋助居民適應，稱屋苑現時每月也有派垃圾袋，但她有盡責做好回收，沒用過屋苑的垃圾袋，質疑日後派指定袋會造成浪費。

有稱應由政府處理違法者

將軍澳都會駅業委會稍後將向9座共逾3700戶派發問卷，蒐集處理違規垃圾及攤分開支的意向。都會駅業委會主席李栢棠認為垃圾收費「對環保是好」，但不同意要由業主「包底」為違規者攤分開支，批評指引的建議「絕對是卸責」，「有何理由需由其他守規矩的業主代為承擔？」，認為處理違法者應是政府責任。

（環保有價系列．二）