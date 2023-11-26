物管負責巡查 有業委嘆監控難、裝鏡頭不切實際

首6個月適應期 盡量口頭警告

明年4月1日起，不用指定袋或貼上指定標籤處理垃圾可被罰款1500元。環保署稱，生效後首6個月設適應期，其間對違規者會盡量給予口頭警告而非執法；適應期後會以風險為本模式執法，尤其留意違法黑點，市民若發現樓宇內有亂拋垃圾問題，可先向物業擁有人、業主組織或管理公司報告。

環保署稱巿民應先向物管舉報，但業主組織認為難以處理嚴重違規行為。

環保署良好作業指引提到，如違規情况嚴重，物管公司可按需要於樓層安裝監察系統。淘大花園業委會（第二期）主席葉興國認為加裝閉路電視鏡頭「不切實際」，每幢樓30多層，有前後樓梯，料至少要安裝約1200個鏡頭，同時要額外花人手監察，費用高昂，因此暫計劃加強巡查，並定期紀錄，打擊違規；若有住戶違法棄置垃圾會先勸喻，如冥頑不靈，會根據政府指引通知部門巡查。

沙田第一城管理公司「百得物業管理有限公司」表示，會按照政府指引轉交違規行為予相關執法部門。

韓國台北違規貼大字報截圖示眾

綠領行動總幹事何漢威期望政府屆時可善用法例賦予權力，在接獲舉報後及時上門蒐證及執法。他認為物管單位亦可就打擊違規垃圾承擔更大責任，舉例韓國及台北市如屋苑有人違規，會貼「大字報」或用閉路電視截圖公示，亦可每月統計及公布違規垃圾量及發現地點，以警惕居民。

（環保有價系列．二）