垃圾收費後 第一城明年預211萬包底 有業委不滿為違規者埋單 環團批違污者自付原意

明報記者 鄭律銘

環保署早前就設有物業管理組織的住宅發布垃圾收費「良好作業指引」，提到物管公司應按事前與業主組織同意的方案，向住戶收回處理違規垃圾所產生的垃圾收費開支。物管公司可以實報實銷，或每個月設大約固定收費形式向住戶收取。本報發現部分私人屋苑已為相關安排公布財政預算。

據本報獲得沙田第一城「百得物業管理有限公司」上月向住戶發出的通告，屋苑明年財政預算有一筆211.2萬元額外開支，涉及額外清潔費及垃圾桶指定袋開支，通告列明此支出多少「全賴居民守法積極性」。以該屋苑有10,642個單位計，料每戶每月須承擔額外22元開支。

第一城屋苑赤字恐惡化 有加管理費壓力

百得物業管理回覆本報查詢表示，該211.2萬元開支主要是因應若有部分居民不守法而涉及的「額外清潔人手」及「額外指定袋費用」，佔比約4比6。該公司承認，相關211.2萬元額外公共開支確實構成管理費加價壓力，不過考慮到居民經濟負擔，明年管理費將維持不變。據沙田第一城物管通告，屋苑料明年有665萬元赤字，尚未計及上述開支，意味處理違規垃圾費用會令赤字進一步惡化。

淘大料兩成垃圾違規 每幢增半個人分揀

早前有參與政府垃圾收費試點計劃的淘大花園，明年亦會預備額外開支處理違規垃圾。淘大花園業委會（第二期）主席葉興國向本報稱，料每幢樓屆時需額外加半個消潔人手處理分揀不合規垃圾；他預計每日有兩成垃圾不合規，每幢樓每日將花73元買一個660升指定袋處理。單計上述兩項開支，屋苑每月要承擔多10.7萬元，即明年4至12月會合共增加約96.4萬元公共開支。

環團：未見政府有方法費用轉回違規者

葉興國說，為協助居民適應垃圾收費，屋苑正考慮向住戶派垃圾膠袋，初步構思首6個月向每戶每月派10個15升指定袋。

以淘大花園有4896個單位計，料在垃圾徵費實施首6個月，住戶每月平均要額外承擔約39元屋苑開支；此後每月承擔約21.9元支出，並要自行購買指定袋。就相關開支會否為加管理費帶來壓力，葉興國說，明年1月起管理費加3.68%，是考慮到多項因素，包括過去3年因疫情凍結管理費、維修開支上升、薪金升幅等，垃圾徵費只是其中一部分，最終相當每戶每月多付約39元，已考慮到居民的承受能力。

綠領行動總幹事何漢威表示，垃圾收費法例的精神原則是「污染者自付」，認為政府指引要求屋苑住戶攤分違規垃圾開支，是違反一直而來「丟少啲，慳多啲」的概念，同時未能見到政府有何方法將相關開支轉移到違規者身上。

環署稱辦教育搞宣傳 提升守法

環保署回覆本報查詢表示，首爾及台北市的經驗顯示，即使在實施垃圾收費後，公眾仍需時逐漸培養減廢回收習慣，因此預期在垃圾收費實施初期會有部分違規棄置情况，而物業管理公司或需購買大指定袋以包妥違規垃圾。為此，環保署已積極開展公眾教育及宣傳活動，以提升市民守法程度。

另外，港鐵旗下管理不少住宅物業，包括杏花邨、德福花園等，本報向港鐵查詢會如何處理違規垃圾，會否向住戶派指定袋等。港鐵回覆稱作為物業管理人，會依照相關法例及指引，並與屋苑業委會商討執行安排後，落實措施。

（環保有價系列．二）

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