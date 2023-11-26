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曾國衞稱不委任敗選者 蕭澤頤：每個票站至少兩警駐守

【明報專訊】新選制下的區議會重設委任議員，共179席，屬各類別區議員中最多，對於會否委任今次落選的候選人，政府一直未明確表態。政制及內地事務局長曾國衞昨表明「不會考慮（委任）競選中的區議員（候選人）」，指委任名單公布日子與選舉結果出爐相若，料直選和地委界選舉在投票翌日（12月11日）凌晨有結果，委任名單則於11日或12日前後公布。

政務司長陳國基早前接受本報專訪，被問到會否委任選舉落敗的候選人，他以「不可以這樣估計」、「沒有這個原則」回應。曾國衞在now新聞台昨播出的節目《大鳴大放》表示，當局正物色委任區議員，與競選活動「雙線進行中」，「這個時間不會考慮（委任）競選中的區議員（候選人）」，原因是不知道哪些候選人最終當選或落敗，「我們目前正物色其他適當的人選」。

名單選舉後一至兩日公布

被問到是否一定不會委任今次選舉落敗的候選人，曾國衞回答「無錯」，稱物色委任區議員的工作如火如荼，公布時間與競選結果相若，故不可能考慮區選結果。曾國衞預料選舉結果於投票翌日凌晨有結果，委任名單則於11日或12日前後公布，視乎委任進展而定。

被問到會否擔心今屆區選投票率「見底」，曾國衞重申當局未有為投票率設「硬指標」，投票率亦不完全反映新選制成功與否，強調新制度設計目的是透過多渠道參與，吸引愛國愛港者、有志服務社區及有能力的人組成區議會，以更立體地蒐集民意等，認為制度已達至預期效果。

今屆區選沒有民主派參與，被多次追問非建制區議員在區議會是否不重要時，曾國衞說不用拘泥於政治光譜、政黨問題，認為能貢獻的人，無論屬什麼政黨都可加入區議會。

警策略位置高調巡邏

警務處長蕭澤頤昨出席警察學院結業會操後表示，區議會選舉當日，每個票站將有最少兩名警員駐守。警方會加強在「策略性位置」高調巡邏，亦會調派便衣警員在附近留意有否可疑人出現，各警區快速應變部隊亦會準備應對突發事件。他再次呼籲選民投票，選出有熱誠及有心的區議員，又稱區議會職能是探討與福祉及民生有關的事務，形容相關議題是「你、我、他的問題」，並為區內居民向政府提交意見。

明報記者

（區議會選舉）

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