【Emily】馬逢國扮「聞西」 為候選人宣傳

施駿興同Emily講，相中嘅豬肉檔背景係經過合成嘅，但馬逢國嘅造型百分百係真，當日佢係自己準備埋件舊衫拍攝，形容其造型「入型入格」。至於點解有呢個想法，施駿興解釋，以前元朗經濟靠「木頭車」賣宵夜或小食，現時亦有唔少攤檔，張相寓意要貼地落區。

有候選人印埋身高體重

另外，Emily近日蒐集逾50名候選人嘅選舉單張，有政黨背景嘅候選人大多會印上政綱、參選理念，較少自我介紹，但好似中西區西區候選人李楚婷，就印上自己嘅身高、體重、婚姻狀况，以及「性格開朗」、「喜歡閱讀」等簡介。蝴蝶山候選人胡玉貞就介紹自小被稱呼「胡蝶」，因為親友眼中嘅佢似蝴蝶，喺由毛毛蟲破繭成蝶嘅過程不畏艱辛。

元朗市中心候選人尚有陳子忠、李啟立；西區候選人尚有吳家超、劉天正、王倩雯、劉家昂；蝴蝶山候選人尚有姚銘、李嘉駿、宋冰冰。