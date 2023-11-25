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港聞二

【Emily】馬逢國扮「聞西」 為候選人宣傳

【明報專訊】區選臨近，Emily發現部分無政黨背景嘅候選人都嘗試透過選舉單張、廣告突圍。其中元朗市中心選區候選人施駿興早前同選委界立法會議員馬逢國一齊扮演1990年代經典港產片《國產凌凌漆》嘅造型，影咗張選舉宣傳照，相中嘅馬逢國一頭亂髮，身穿白Tee，手搭赤膊、只著件圍裙嘅施駿興膊頭，加上一句：「喂我哋落區啦」，不過張相原來係期間限定，喺上月萬聖節當日上載到施駿興嘅社交平台後，翌日已換走，亦有製成橫額掛喺街上。

施駿興同Emily講，相中嘅豬肉檔背景係經過合成嘅，但馬逢國嘅造型百分百係真，當日佢係自己準備埋件舊衫拍攝，形容其造型「入型入格」。至於點解有呢個想法，施駿興解釋，以前元朗經濟靠「木頭車」賣宵夜或小食，現時亦有唔少攤檔，張相寓意要貼地落區。

有候選人印埋身高體重

另外，Emily近日蒐集逾50名候選人嘅選舉單張，有政黨背景嘅候選人大多會印上政綱、參選理念，較少自我介紹，但好似中西區西區候選人李楚婷，就印上自己嘅身高、體重、婚姻狀况，以及「性格開朗」、「喜歡閱讀」等簡介。蝴蝶山候選人胡玉貞就介紹自小被稱呼「胡蝶」，因為親友眼中嘅佢似蝴蝶，喺由毛毛蟲破繭成蝶嘅過程不畏艱辛。

元朗市中心候選人尚有陳子忠、李啟立；西區候選人尚有吳家超、劉天正、王倩雯、劉家昂；蝴蝶山候選人尚有姚銘、李嘉駿、宋冰冰。

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