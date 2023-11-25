飛機投擲探空儀 測風更準機員更安全

出勤漸頻 今年超強颱風助拍眼壁

2011年起，政府飛行服務隊開始追風任務，利用安裝了高頻氣象數據量度系統的飛機，以較低高度進入風暴中心收集氣象數據，2016年颱風「鮎魚」吹襲期間，首次使用下投式探空儀系統。今年面對超強颱風「蘇拉」及「小犬」，亦有執行相關任務。今年截至10月初，該系統共出勤7次，偵測4個颱風數據，曾協助拍攝眼壁結構。

投擲高度逾3萬呎 沿途記錄數據

政府飛行服務隊署理一級空勤主任曾志浩表示，當熱帶氣旋接近時，天文台會根據風暴的預測路徑，規劃投擲探空儀的位置、時間及高度，並通知飛行服務隊出動。投擲探空儀的高度介乎31,000至35,000呎，負責駕駛飛機的兩名機師安全到達下投位置後，從高空投放6至10個內置氣象探測器的探空儀，以收集氣象數據。探空儀降落海面的時間約13至14分鐘。任務期間，民航處、海事處亦會協調相關海空域，確保任務不會對附近飛機及船構成危險。

政府飛行服務隊一級機師陳綺玲稱，下投式探空系統較以往做法安全、有效，但仍有風險。由於機師需打開投放裝置，並要操作飛機活門，若機件部分損毁，可能導致機艙失壓，飛機飛行時經常會遇到氣流、冰雹等，機組人員或要繞更遠的路程，確保安全到達下投位置，任務過程約需兩小時。

涉飛機活門操作 倘損毁有失壓風險

天文台高級科學主任（航空氣象數據分析組）張冰指出，探空儀下降時，能記錄不同高度的數據，彌補過去對南海觀測的局限；系統亦能提供熱帶氣旋的三維結構，有利分析及預測路徑及強度，收集的數據有助提高預測熱帶氣旋的能力。張表示，自引入系統後有不少改進，例如今年10月小犬襲港期間首次夜間出動，以及增加任務次數，近年出動頻率從每天一次，增至每天一至兩次，執勤甚至維持兩至三日。他又稱，實時氣象數據會與內地及鄰近國家的氣象機構共享，並期望日後能做到「共同觀測」。