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港聞

港聞二

祖父非禮兩孫女8年 官質疑祖母知情不報

【明報專訊】現屆七旬的老翁涉於2014至2022年間分別非禮、襲擊和虐待兩名孫女，包括指插私處、叉頸至雙腳凌空和拳毆，兩姊妹首次案發時分別約8歲和10歲。老翁昨在區院承認非禮、襲擊致造成身體傷害等共5罪。

法官：8年持續身心剝削 生活狀况可想像

暫委法官勞潔儀指被告約8年間持續身心剝削兩姊妹，可以想像二人其間的生活狀况，且本案涉違反誠信，下令被告還押至12月14日判刑。法官亦關注兩姊妹曾向同住祖母投訴，質疑祖母是否知悉，抑或出於自私而知情不報。

被告W.Z.W.（現年74歲，案發前任職保安）承認2014至2022年5月6日，虐待和兩度非禮當時約8至15歲的X；被告亦承認於2014年至2022年5月10日，非禮和襲擊Y，令她身體受傷，Y當時約10至17歲。所有控罪皆發生於牛頭角某單位。

姊遭非禮妹調停 遭祖父「叉頸」懸空

案情指X和Y為兩姊妹，分別於2006和2004年在香港出生，二人一度跟隨父母到廣州居住，直至2014年8月返港，由祖父母代為照顧，4人一同居於涉案單位。2014至2015年間某天，被告企圖非禮Y，引起爭執，X嘗試調停但遭被告「叉頸」，雙腳離地約10厘米。兩姊妹受驚哭泣，被行經的鄰居從門外看見，被告才鬆手，但拿出菜刀推二人入廁所，威脅若泄露事件會殺掉她們。

孫看電視遭脫衣指插私處 爭執遭拳毆

10至12歲的Y某天洗澡時，被告用螺絲批撬開廁所門窺看，Y當時全裸，見狀立即遮蓋私人部位、蹲下和尖叫。約2016至2017年某天，10歲的X正坐在牀上看電視，被告突脫去X衣服和緊握其手腕，用手指插入X私處和用陽具摩擦，又舔她胸部。至2022年5月，被告某天清晨下班回家，將手伸入15歲X的衣領摸胸。同月被告與Y爭執，Y拍片，被告見狀推Y和用拳襲擊Y達十多次，Y前臂、膝蓋等有瘀傷。同月兩姊妹將事件告知X的學校社工，因而揭發案件。

【案件編號：DCCC 1128/22】

相關字詞﹕虐兒 區域法院 襲擊致造成身體傷害罪 祖父 非禮孫女

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