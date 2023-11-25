明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

退伍軍人症今年106宗 紀錄新高 7宗源自院舍 專家促加強監控長者病患處所

【明報專訊】可致命的退伍軍人症在本港感染人數今年破紀錄，截至10月已錄得106宗，是有紀錄以來最多（見表），而今年的感染個案中，至少7宗源自院舍，包括醫院及長者或殘疾院舍，其中4宗均位處港島東區，最新為北角木星護老中心一名86歲有長期病患的老翁，發病後送院確診肺炎，情况穩定。有傳染病專科醫生認為醫院及院舍須加強感染控制，尤其是較多年老或體弱者集中地。

衛生防護中心表示，該名86歲有長期病患的男子於本月20日起發燒，翌日出現氣促和血含氧量下降，其後入住律敦治及鄧肇堅醫院接受治療。臨牀診斷為肺炎，化驗尿液後證實該男子對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原呈陽性反應，初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊。

多屬長期病患 4宗來自東區

翻查中心今年公布的資料及傳媒報道，加上上述個案，本港今年至少有7宗涉及殘疾人士院舍、安老院舍及醫院內出現退伍軍人病個案，包括4月養和醫院內74歲男性長期病患；5月基督教聯合醫院86歲男性長期病患；7月香港仔殘疾院舍扶康會悅群之家56歲男性長期病患；7月柴灣「樂怡護理中心」95歲男性長期病患；8月東區醫院血科病房27歲女性長期病患；以及10月東區醫院92歲男性長期病患。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，對於較多年老或體弱者集中的醫院、診所或院舍等場所，必須加強感染控制措施。他指院舍出現退伍軍人病不可接受，「這些場所比較受監管、感染控制（理應）做得好些」，即使發現個案，若無法找出源頭，仍有可能造成小型爆發。

醫生：若找不到源頭 恐小型爆發

衛生防護中心發言人稱，衛生署正聯同安老院展開流行病學調查，找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組感染個案，並將從可能源頭採集相關水樣本和環境樣本化驗；署方正追蹤病人所居住院舍的職員及院友，展開醫學監察及提供預防建議，包括免疫力弱的人應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。

退伍軍人桿菌適合在20℃至45℃的溫水生長，存活在不同水源環境如水缸、冷熱水系統和家居呼吸道醫療器材等；病人或會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。

相關字詞﹕退伍軍人症

上 / 下一篇新聞

藍白分手「兵分」鬥綠 郭台銘退選 柯文哲：兄弟登山各自努力 侯友宜稱等至最後致電未果
藍白分手「兵分」鬥綠 郭台銘退選 柯文哲：兄弟登山各自努力 侯友宜稱等至最後致電未果
政治金童助穩藍軍基本盤 新光公主助柯搭國際線
政治金童助穩藍軍基本盤 新光公主助柯搭國際線
學者：藍白協商火藥味濃 在野陣營被減分
學者：藍白協商火藥味濃 在野陣營被減分
朱立倫：與侯受屈辱 喚不回真心
朱立倫：與侯受屈辱 喚不回真心
蕭美琴：國會佔席次 一定要過半
蕭美琴：國會佔席次 一定要過半
遭港府申破產 許智峯：無損財政、執業 大狀：欠債關誠信 或影響澳洲律師資格
遭港府申破產 許智峯：無損財政、執業 大狀：欠債關誠信 或影響澳洲律師資格
無綫最快下周裁員調整頻譜
無綫最快下周裁員調整頻譜
YOHO WEST 天秤倒V屈曲
YOHO WEST 天秤倒V屈曲
山頂地盤致命工傷 承建商遭發展局停賽
山頂地盤致命工傷 承建商遭發展局停賽
用錯測試驗愛滋 嘉諾撒兩醫裁專業失當
用錯測試驗愛滋 嘉諾撒兩醫裁專業失當
紅花嶺郊園旅遊圈3月啟 沙頭角同時解禁 業界有望本地團增
紅花嶺郊園旅遊圈3月啟 沙頭角同時解禁 業界有望本地團增
星旅遊展吸港客 推三大深度遊主題
星旅遊展吸港客 推三大深度遊主題
樂施毅行者逾三千健兒 首名12小時42分走畢百公里
樂施毅行者逾三千健兒 首名12小時42分走畢百公里
機場兩日破3宗販毒 拘4人涉468萬元貨
機場兩日破3宗販毒 拘4人涉468萬元貨
祈福新邨專車送福田 助內地港人南下投票
祈福新邨專車送福田 助內地港人南下投票
施政報告致謝議案 立會全體通過 謝偉俊批報告「無靈魂」
施政報告致謝議案 立會全體通過 謝偉俊批報告「無靈魂」
總商會引述夏寶龍：外企毋須憂港營商環境變
總商會引述夏寶龍：外企毋須憂港營商環境變
包圍大興基地 認集結9人還押候判
包圍大興基地 認集結9人還押候判
涉車場綁劫司機 3雙程證漢落網
涉車場綁劫司機 3雙程證漢落網
城巴埋站捱九巴撞尾7傷 簷篷插上層
城巴埋站捱九巴撞尾7傷 簷篷插上層
油塘混凝土廠停牌續運作 環保署稱執法
油塘混凝土廠停牌續運作 環保署稱執法
涉毁陳穎欣議辦門鎖 22歲男被控
涉毁陳穎欣議辦門鎖 22歲男被控
九市速遞：廣州國際燈光節疫後復辦 世界三大 舉行至11．30
九市速遞：廣州國際燈光節疫後復辦 世界三大 舉行至11．30
九市速遞：微信香港錢包接入羊城通付車費
九市速遞：微信香港錢包接入羊城通付車費
九市速遞：灣事通開通 一站式粵港澳服務與資訊
九市速遞：灣事通開通 一站式粵港澳服務與資訊
九市速遞：灣區金融練習生 逾600港生報名
九市速遞：灣區金融練習生 逾600港生報名
九市速遞：穗政協冀推動粵港澳台攜手助殘
九市速遞：穗政協冀推動粵港澳台攜手助殘
灣區手記：融媒體 ／文：尚東美
灣區手記：融媒體 ／文：尚東美
祖父非禮兩孫女8年 官質疑祖母知情不報
祖父非禮兩孫女8年 官質疑祖母知情不報
飛機投擲探空儀 測風更準機員更安全
飛機投擲探空儀 測風更準機員更安全
【Emily】《年少日記》導演係卓永興公子
【Emily】《年少日記》導演係卓永興公子
【Emily】馬逢國扮「聞西」 為候選人宣傳
【Emily】馬逢國扮「聞西」 為候選人宣傳
【Emily】律政學院今日開學
【Emily】律政學院今日開學
【Emily】光影+沙畫 窺SEN劏房戶點滴
【Emily】光影+沙畫 窺SEN劏房戶點滴