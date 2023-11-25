退伍軍人症今年106宗 紀錄新高 7宗源自院舍 專家促加強監控長者病患處所

衛生防護中心表示，該名86歲有長期病患的男子於本月20日起發燒，翌日出現氣促和血含氧量下降，其後入住律敦治及鄧肇堅醫院接受治療。臨牀診斷為肺炎，化驗尿液後證實該男子對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原呈陽性反應，初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊。

多屬長期病患 4宗來自東區

翻查中心今年公布的資料及傳媒報道，加上上述個案，本港今年至少有7宗涉及殘疾人士院舍、安老院舍及醫院內出現退伍軍人病個案，包括4月養和醫院內74歲男性長期病患；5月基督教聯合醫院86歲男性長期病患；7月香港仔殘疾院舍扶康會悅群之家56歲男性長期病患；7月柴灣「樂怡護理中心」95歲男性長期病患；8月東區醫院血科病房27歲女性長期病患；以及10月東區醫院92歲男性長期病患。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，對於較多年老或體弱者集中的醫院、診所或院舍等場所，必須加強感染控制措施。他指院舍出現退伍軍人病不可接受，「這些場所比較受監管、感染控制（理應）做得好些」，即使發現個案，若無法找出源頭，仍有可能造成小型爆發。

醫生：若找不到源頭 恐小型爆發

衛生防護中心發言人稱，衛生署正聯同安老院展開流行病學調查，找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組感染個案，並將從可能源頭採集相關水樣本和環境樣本化驗；署方正追蹤病人所居住院舍的職員及院友，展開醫學監察及提供預防建議，包括免疫力弱的人應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。

退伍軍人桿菌適合在20℃至45℃的溫水生長，存活在不同水源環境如水缸、冷熱水系統和家居呼吸道醫療器材等；病人或會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。