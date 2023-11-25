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港聞

港聞二

涉車場綁劫司機 3雙程證漢落網

【明報專訊】柴灣常安街一露天停車場半年內先後發生兩宗劫案，兩名事主泊車後遭匪徒毆打綑綁，共被劫4.8萬元。警方經深入調查拘捕3名持雙程證男子，起回部分贓物。被捕3名內地男子被落案起訴兩項搶劫和一項盜竊罪，昨午在東區裁判法院提堂。

被告胡焜皓（52歲）、龚涛（34歲）和戴国凡（40歲）暫毋須答辯，以待進一步調查。裁判官應控方申請把案押後至明年2月2日，3人須還押。

半年兩案同車場 綁起逼說卡密碼

今年5月21日晚上約9時，59歲鍾姓男子將私家車停泊在常安街46號聯統停車場後，被兩名男子持刀行劫，遭以鞋帶綑綁手腳將他帶返座駕，威迫說出銀行卡密碼，其中一名劫匪取去銀行卡到附近提款，另一劫匪留守看管事主，兩名劫匪掠去約1.8萬港元及400人民幣後逃去，事主其後自行鬆綁報警。

另一宗發生於本周日（19日）晚上約8時30分，46歲馮姓男子在同一停車場停泊貨車後，被3名從車罅衝出男子拳打腳踢及嘗試綑綁手腳，事主奮力反抗躲入車底，3匪最終搶去事主腰包內2.8萬港元及2150人民幣逃去，事主面部受傷送院。

問事主身分 扮追債尋仇誤導警

兩案交由東區警區重案組合併調查，警方發現兩案共通處在劫匪查問事主身分，估計匪徒欲誤導警方調查，令人以為事主可能被追債或尋仇，但警方在案發現場發現重要證物，連日翻查全港多區逾300小時閉路電視，鎖定3名涉案者身分，周三及周四分別在尖沙嘴及中環拘捕3名雙程證男子，年齡34至52歲，均報稱來自江西。

警方並檢獲約2000港元及約3000人民幣，相信是第二宗案件的贓款，會繼續調查3人有否涉及其他同類案件。

【案件編號：ESCC 2676/23】

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