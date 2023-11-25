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港聞

港聞二

包圍大興基地 認集結9人還押候判

【明報專訊】2019年10月30日網上有人號召包圍位於屯門的警方大興行動基地，當晚逾200名示威者在基地外叫囂堵路，警方拘捕多人，其中12人被控參與非法集結及違反蒙面法。當中9人開審前承認非法集結，案件昨在區域法院求情，法官為兩名未成年被告索取更生中心、教導所及勞教中心報告，同時強調有可能判監，下令9人還押至12月8日判刑；同案不認罪3人的案件明年2月8日裁決。

承認非法集結罪的9名被告依次為客戶服務員彭國豪（現年26歲，下同）、無業張家俊（23歲）、學生鄧泓祥（21歲）、侍應伍栢衝（24歲）、學生關善瑜（21歲）、學生吳筠怡（24歲）、學生王靜儀（25歲）、兩名分別17歲及18歲男生。18歲男生另承認一項管有攻擊性武器罪，涉及一支雷射筆。餘下3人，即無業吳顥筠（20歲）、地盤工人陳樂期（24歲）及15歲男生不認罪受審。

辯方就眾被告採納書面求情陳辭及求情信。被告王靜儀的代表律師補充，王在場搬欄杆，有人拍她後便離開，逗留兩分鐘。法官質疑片段拍攝王在場時間，不代表是她逗留的總時間；辯方同意。辯方又稱，王過去曾到雲南做義工、支援在囚者及家屬等，另成績良好。

一被告求情稱曾做義工及支援在囚者

法官為案發時13歲、現時17歲男學生索取更生中心、勞教中心及教導所報告；案發時14歲、現時18歲男學生則索取更生及勞教中心報告。

案情指出，當晚8時半，逾200名示威者集結在大興行動基地外叫喊辱警口號，另約60名政府支持者聚集基地正門前，與示威者對罵。警方要求兩派人解散，政府支持者隨後離開，示威者則開始拆欄杆，搬到路上築路障。

【案件編號：DCCC 746、757/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 非法集結罪 大興行動基地 反修例事件

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