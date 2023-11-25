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港聞

港聞二

總商會引述夏寶龍：外企毋須憂港營商環境變

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍近期接連會見本港商界，包括本月初率團訪京的香港總商會。總商會常務副主席陳瑞娟昨引述夏寶龍說，一國兩制得到社會及商界支持，令內地及外國企業有信心留港，重申外國企業及投資者毋須擔心香港營商環境會變化，同時中央政府堅定不移支持香港長期繁榮穩定。

外國商會倡港維持獨特角色、挽人才

今次多個國際商會一同訪京拜會多個內地部委。德國商會主席赫佑漢（Johannes Hack）說，向中方官員表達了香港要維持獨特角色，除了技術運作與內地有別，觀感上也要保持香港獨特，「國際認可香港與內地之別，才能理解香港價值所在」。歐洲商會主席Inaki Amate則說，向中方提及不少外籍人士離港，需要挽留人才，並提及香港需要人才以保持多元，才能維持國際樞紐。

各商會本月9至10日訪京，除獲夏寶龍接見外，也先後拜訪統戰部、發改委、貿促委等。陳瑞娟引述夏寶龍說，國家看重的不是香港經濟總量，而是香港在金融、人才、物流及專業發揮的作用。

加拿大商會主席譚建中補充，夏寶龍肯定選擇留港面對挑戰的港人，並期待國際商會展現同樣的對港信心。赫佑漢說，得到中方官員的信息是呼籲東西方之間不要脫鈎或「去風險」，而是除錯（debug），他歡迎中方強調一國兩制及香港角色，並繼續接觸及促進貿易往來。

總商會主席阮蘇少湄說，內地官員對內地及香港經濟均非常樂觀。身兼行會成員的商界立法會議員林健鋒說，中美元首會晤後，本港商界樂見兩國關係改善，相信香港經濟隨之受惠。他說總商會下月將公布明年營商環境問卷調查，透露較多受訪企業預期明年經濟續有增長，惟進度不那麼快。

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