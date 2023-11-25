明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

施政報告致謝議案 立會全體通過 謝偉俊批報告「無靈魂」

【明報專訊】立法會一連3日討論《2023施政報告》致謝議案，昨日在無人反對下通過。特首李家超感謝議員在辯論期間提出不同意見，稱政府將細心分析和考慮，讓落實相關措施時更切合市民需要和期望。連日來不少議員發言讚賞施政報告，選委界議員謝偉俊昨發言時則稱報告「無靈魂」，又質疑政府若要轉變香港「國際超級聯繫人」定位，變為「沒有色的夜明珠」普通內地城市，應「早啲響」，給商界和市民心理準備；他最終亦投下贊成票。

議員連日多讚賞 謝質疑凡事緊跟中央

立法會周三起討論上述議案，分4個主要範疇，經過20小時14分鐘討論後通過。李家超在議案獲通過後發文表示，這份施政報告是他對香港未來的展望和承諾，他與團隊會繼續以不同方式，增進在施政過程與立法會的交流和協作，推動行政立法關係更上一層樓。

各黨派議員連日來的發言，不少對施政報告表示讚賞，亦提出不少建議。謝偉俊昨發言時稱施政報告「萬事俱備，只欠民心」，又以新加坡總理李顯龍的演辭為例，稱施政報告多用「我」、「我們」，卻少用「你」、「你們」等字眼，反問「市民聽完會不會窩心？」

謝偉俊又說，報告重點集中在《基本法》23條立法、保安、國安，雖可理解，但本港現在「由治及興」，理應更注重經濟發展，若只停留「由亂到治」，或會錯判形勢、缺乏前瞻性。他引述有評論稱，特區政府最懶惰的做法是凡事緊隨中央口徑，質疑是否符合香港利益、是否中央樂見。

議員關注青年輕生 批教局指引「紙老虎」

近月學童自殺問題亦受關注。社福界議員狄志遠關注青年輕生問題，稱希望政府能撥亂反正，學校盲目追求成績，家長錯誤理解問題，形容教育局的相關指引對很多學校而言只是「紙老虎」。教育界議員朱國強認為，正向教育不是一場講座或一個活動可做到，「不是好像教育局近期宣傳，在學校內做4種心形手勢，表達關懷就可以營造有愛的校園氣氛」。

教育局長蔡若蓮在總結發言時說，政府非常關注近期學童發生的不幸事件，重申會通過跨部門合作，包括醫衛局、教育局及社署設立以學校為本的三層應急機制，亦會更全面推廣青少年精神健康，以及解決學習適應等問題。

相關字詞﹕學童自殺 謝偉俊 李家超 施政報告

上 / 下一篇新聞

藍白分手「兵分」鬥綠 郭台銘退選 柯文哲：兄弟登山各自努力 侯友宜稱等至最後致電未果
藍白分手「兵分」鬥綠 郭台銘退選 柯文哲：兄弟登山各自努力 侯友宜稱等至最後致電未果
政治金童助穩藍軍基本盤 新光公主助柯搭國際線
政治金童助穩藍軍基本盤 新光公主助柯搭國際線
學者：藍白協商火藥味濃 在野陣營被減分
學者：藍白協商火藥味濃 在野陣營被減分
朱立倫：與侯受屈辱 喚不回真心
朱立倫：與侯受屈辱 喚不回真心
蕭美琴：國會佔席次 一定要過半
蕭美琴：國會佔席次 一定要過半
遭港府申破產 許智峯：無損財政、執業 大狀：欠債關誠信 或影響澳洲律師資格
遭港府申破產 許智峯：無損財政、執業 大狀：欠債關誠信 或影響澳洲律師資格
無綫最快下周裁員調整頻譜
無綫最快下周裁員調整頻譜
YOHO WEST 天秤倒V屈曲
YOHO WEST 天秤倒V屈曲
山頂地盤致命工傷 承建商遭發展局停賽
山頂地盤致命工傷 承建商遭發展局停賽
用錯測試驗愛滋 嘉諾撒兩醫裁專業失當
用錯測試驗愛滋 嘉諾撒兩醫裁專業失當
紅花嶺郊園旅遊圈3月啟 沙頭角同時解禁 業界有望本地團增
紅花嶺郊園旅遊圈3月啟 沙頭角同時解禁 業界有望本地團增
星旅遊展吸港客 推三大深度遊主題
星旅遊展吸港客 推三大深度遊主題
樂施毅行者逾三千健兒 首名12小時42分走畢百公里
樂施毅行者逾三千健兒 首名12小時42分走畢百公里
機場兩日破3宗販毒 拘4人涉468萬元貨
機場兩日破3宗販毒 拘4人涉468萬元貨
祈福新邨專車送福田 助內地港人南下投票
祈福新邨專車送福田 助內地港人南下投票
總商會引述夏寶龍：外企毋須憂港營商環境變
總商會引述夏寶龍：外企毋須憂港營商環境變
包圍大興基地 認集結9人還押候判
包圍大興基地 認集結9人還押候判
涉車場綁劫司機 3雙程證漢落網
涉車場綁劫司機 3雙程證漢落網
城巴埋站捱九巴撞尾7傷 簷篷插上層
城巴埋站捱九巴撞尾7傷 簷篷插上層
油塘混凝土廠停牌續運作 環保署稱執法
油塘混凝土廠停牌續運作 環保署稱執法
涉毁陳穎欣議辦門鎖 22歲男被控
涉毁陳穎欣議辦門鎖 22歲男被控
九市速遞：廣州國際燈光節疫後復辦 世界三大 舉行至11．30
九市速遞：廣州國際燈光節疫後復辦 世界三大 舉行至11．30
九市速遞：微信香港錢包接入羊城通付車費
九市速遞：微信香港錢包接入羊城通付車費
九市速遞：灣事通開通 一站式粵港澳服務與資訊
九市速遞：灣事通開通 一站式粵港澳服務與資訊
九市速遞：灣區金融練習生 逾600港生報名
九市速遞：灣區金融練習生 逾600港生報名
九市速遞：穗政協冀推動粵港澳台攜手助殘
九市速遞：穗政協冀推動粵港澳台攜手助殘
灣區手記：融媒體 ／文：尚東美
灣區手記：融媒體 ／文：尚東美
退伍軍人症今年106宗 紀錄新高 7宗源自院舍 專家促加強監控長者病患處所
退伍軍人症今年106宗 紀錄新高 7宗源自院舍 專家促加強監控長者病患處所
祖父非禮兩孫女8年 官質疑祖母知情不報
祖父非禮兩孫女8年 官質疑祖母知情不報
飛機投擲探空儀 測風更準機員更安全
飛機投擲探空儀 測風更準機員更安全
【Emily】《年少日記》導演係卓永興公子
【Emily】《年少日記》導演係卓永興公子
【Emily】馬逢國扮「聞西」 為候選人宣傳
【Emily】馬逢國扮「聞西」 為候選人宣傳
【Emily】律政學院今日開學
【Emily】律政學院今日開學
【Emily】光影+沙畫 窺SEN劏房戶點滴
【Emily】光影+沙畫 窺SEN劏房戶點滴