施政報告致謝議案 立會全體通過 謝偉俊批報告「無靈魂」

議員連日多讚賞 謝質疑凡事緊跟中央

立法會周三起討論上述議案，分4個主要範疇，經過20小時14分鐘討論後通過。李家超在議案獲通過後發文表示，這份施政報告是他對香港未來的展望和承諾，他與團隊會繼續以不同方式，增進在施政過程與立法會的交流和協作，推動行政立法關係更上一層樓。

各黨派議員連日來的發言，不少對施政報告表示讚賞，亦提出不少建議。謝偉俊昨發言時稱施政報告「萬事俱備，只欠民心」，又以新加坡總理李顯龍的演辭為例，稱施政報告多用「我」、「我們」，卻少用「你」、「你們」等字眼，反問「市民聽完會不會窩心？」

謝偉俊又說，報告重點集中在《基本法》23條立法、保安、國安，雖可理解，但本港現在「由治及興」，理應更注重經濟發展，若只停留「由亂到治」，或會錯判形勢、缺乏前瞻性。他引述有評論稱，特區政府最懶惰的做法是凡事緊隨中央口徑，質疑是否符合香港利益、是否中央樂見。

議員關注青年輕生 批教局指引「紙老虎」

近月學童自殺問題亦受關注。社福界議員狄志遠關注青年輕生問題，稱希望政府能撥亂反正，學校盲目追求成績，家長錯誤理解問題，形容教育局的相關指引對很多學校而言只是「紙老虎」。教育界議員朱國強認為，正向教育不是一場講座或一個活動可做到，「不是好像教育局近期宣傳，在學校內做4種心形手勢，表達關懷就可以營造有愛的校園氣氛」。

教育局長蔡若蓮在總結發言時說，政府非常關注近期學童發生的不幸事件，重申會通過跨部門合作，包括醫衛局、教育局及社署設立以學校為本的三層應急機制，亦會更全面推廣青少年精神健康，以及解決學習適應等問題。