祈福新邨專車送福田 助內地港人南下投票

集團多場動員大會 籲港人員工親友投票

政府因應區選，將在上水港鐵站附近兩間中學設兩個「鄰近邊境投票站」，並安排接駁交通往返上水站及票站，供預先登記的內地港人回港投票，名額3.8萬個，無預先登記的內地港人亦可返回其所屬選區票站投票。

本報早前報道，有同鄉社團與航空公司合作提供機票優惠給投票日前返港的港人。由港區全國政協孟麗紅擔任副董事長的祈福集團，為方便內地港人業主及其親友返港投票，亦安排在選舉當日提供免費穿梭巴士，由番禺祈福新邨交通中心至深圳福田口岸，以便港人可經港鐵落馬洲站返港。按有關宣傳海報內容，穿梭巴士會在早上9時於邨內交通中心開出，未提及是否設名額。

孟麗紅稱，區議會是「愛國者治港」原則落實到特區治理架構的最後一步，呼籲港人投票，「珍惜『話事』權利和義務」。

邨內多處貼海報籲投票 大屏幕持續宣傳

此外，祈福新邨內近日多處貼上呼籲港人返港投票的海報，以及當日提供免費穿梭巴士南下的信息，「祈福香港同樂會」微信公眾號也有多篇呼籲投票的文章。據了解，祈福集團自本月16日起在祈福新邨各顯眼處，例如交通中心、物管處、祈福醫院、會所、餐飲大堂、電梯大堂等，貼出共155張區選海報、228張免費穿梭巴士的宣傳海報，並在多個巨型戶外LED屏幕、廣告機、電梯電視屏幕不斷播放有關宣傳；集團在本港及內地已舉辦多場動員大會，呼籲港人員工及其親友投票。

明報記者

（區議會選舉）