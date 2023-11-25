祈福新邨專車送福田 助內地港人南下投票

【明報專訊】特區政府近期為區議會選舉大力宣傳，建制政黨、社團亦不例外，而有大量港人居住、位於番禺的祈福新邨更將安排免費穿梭巴士，在區選投票當日（12月10日）接載內地港人到深圳福田，再返港投票。在祈福新邨內，近日由大廈大堂、戶外LED屏幕等各處都有大量香港區選宣傳品。據了解，祈福集團在本港及內地已舉辦多場動員大會，呼籲港人員工及其親友投票。
集團多場動員大會 籲港人員工親友投票
政府因應區選，將在上水港鐵站附近兩間中學設兩個「鄰近邊境投票站」，並安排接駁交通往返上水站及票站，供預先登記的內地港人回港投票，名額3.8萬個，無預先登記的內地港人亦可返回其所屬選區票站投票。
本報早前報道，有同鄉社團與航空公司合作提供機票優惠給投票日前返港的港人。由港區全國政協孟麗紅擔任副董事長的祈福集團，為方便內地港人業主及其親友返港投票，亦安排在選舉當日提供免費穿梭巴士，由番禺祈福新邨交通中心至深圳福田口岸，以便港人可經港鐵落馬洲站返港。按有關宣傳海報內容，穿梭巴士會在早上9時於邨內交通中心開出，未提及是否設名額。
孟麗紅稱，區議會是「愛國者治港」原則落實到特區治理架構的最後一步，呼籲港人投票，「珍惜『話事』權利和義務」。
邨內多處貼海報籲投票 大屏幕持續宣傳
此外，祈福新邨內近日多處貼上呼籲港人返港投票的海報，以及當日提供免費穿梭巴士南下的信息，「祈福香港同樂會」微信公眾號也有多篇呼籲投票的文章。據了解，祈福集團自本月16日起在祈福新邨各顯眼處，例如交通中心、物管處、祈福醫院、會所、餐飲大堂、電梯大堂等，貼出共155張區選海報、228張免費穿梭巴士的宣傳海報，並在多個巨型戶外LED屏幕、廣告機、電梯電視屏幕不斷播放有關宣傳；集團在本港及內地已舉辦多場動員大會，呼籲港人員工及其親友投票。