機場兩日破3宗販毒 拘4人涉468萬元貨

3外籍人體內排出2.7公斤毒丸

首兩宗案件涉體內藏毒，分別發生於周三及周四，海關在機場截停兩名來自巴西經埃塞俄比亞及泰國入境的外籍男子（33歲，報稱司機）及女子（45歲，報稱無業）；以及一名從科特迪瓦經埃塞俄比亞抵港的外籍女子（45歲，報稱商人）。3人被帶到醫院檢查，截至昨午合共排出323粒懷疑可卡因，共重2.7公斤。從巴西來港的兩人已被落案起訴販毒罪，海關發現兩人曾多次來港，對上一次是數個月前。

第三宗案件涉及一名本地男子（31歲，報稱地盤工人），周四從馬來西亞檳城返港，上身衣物隆起引起關員懷疑，搜身後發現他用腰封綁着6塊共重2.1公斤的懷疑海洛英，市值150萬元。男子被落案起訴販毒罪，關員相信他為6萬港元報酬行事。

海關表示今年已偵破約20宗體內藏毒案，近兩月佔12宗，可見同類案件顯著增加。自今年2月全面通關後，海關共偵破69宗航空旅客販毒案，拘捕89人，檢獲200公斤不同種類毒品，市值超過1.7億港元。