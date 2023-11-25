明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

機場兩日破3宗販毒 拘4人涉468萬元貨

【明報專訊】海關一連兩日在機場偵破3宗航空旅客販毒案件，涉及兩宗體內藏毒及一宗懷身藏毒案。海關合共檢獲至少2.7公斤懷疑可卡因及2.1公斤懷疑海洛英，市值共468萬元。3宗案件共4名男女被捕，其中3人已暫控一項販運危險藥物罪，今日在西九龍裁判法院提堂。

3外籍人體內排出2.7公斤毒丸

首兩宗案件涉體內藏毒，分別發生於周三及周四，海關在機場截停兩名來自巴西經埃塞俄比亞及泰國入境的外籍男子（33歲，報稱司機）及女子（45歲，報稱無業）；以及一名從科特迪瓦經埃塞俄比亞抵港的外籍女子（45歲，報稱商人）。3人被帶到醫院檢查，截至昨午合共排出323粒懷疑可卡因，共重2.7公斤。從巴西來港的兩人已被落案起訴販毒罪，海關發現兩人曾多次來港，對上一次是數個月前。

第三宗案件涉及一名本地男子（31歲，報稱地盤工人），周四從馬來西亞檳城返港，上身衣物隆起引起關員懷疑，搜身後發現他用腰封綁着6塊共重2.1公斤的懷疑海洛英，市值150萬元。男子被落案起訴販毒罪，關員相信他為6萬港元報酬行事。

海關表示今年已偵破約20宗體內藏毒案，近兩月佔12宗，可見同類案件顯著增加。自今年2月全面通關後，海關共偵破69宗航空旅客販毒案，拘捕89人，檢獲200公斤不同種類毒品，市值超過1.7億港元。

相關字詞﹕毒品

上 / 下一篇新聞

藍白分手「兵分」鬥綠 郭台銘退選 柯文哲：兄弟登山各自努力 侯友宜稱等至最後致電未果
藍白分手「兵分」鬥綠 郭台銘退選 柯文哲：兄弟登山各自努力 侯友宜稱等至最後致電未果
政治金童助穩藍軍基本盤 新光公主助柯搭國際線
政治金童助穩藍軍基本盤 新光公主助柯搭國際線
學者：藍白協商火藥味濃 在野陣營被減分
學者：藍白協商火藥味濃 在野陣營被減分
朱立倫：與侯受屈辱 喚不回真心
朱立倫：與侯受屈辱 喚不回真心
蕭美琴：國會佔席次 一定要過半
蕭美琴：國會佔席次 一定要過半
遭港府申破產 許智峯：無損財政、執業 大狀：欠債關誠信 或影響澳洲律師資格
遭港府申破產 許智峯：無損財政、執業 大狀：欠債關誠信 或影響澳洲律師資格
無綫最快下周裁員調整頻譜
無綫最快下周裁員調整頻譜
YOHO WEST 天秤倒V屈曲
YOHO WEST 天秤倒V屈曲
山頂地盤致命工傷 承建商遭發展局停賽
山頂地盤致命工傷 承建商遭發展局停賽
用錯測試驗愛滋 嘉諾撒兩醫裁專業失當
用錯測試驗愛滋 嘉諾撒兩醫裁專業失當
紅花嶺郊園旅遊圈3月啟 沙頭角同時解禁 業界有望本地團增
紅花嶺郊園旅遊圈3月啟 沙頭角同時解禁 業界有望本地團增
星旅遊展吸港客 推三大深度遊主題
星旅遊展吸港客 推三大深度遊主題
樂施毅行者逾三千健兒 首名12小時42分走畢百公里
樂施毅行者逾三千健兒 首名12小時42分走畢百公里
祈福新邨專車送福田 助內地港人南下投票
祈福新邨專車送福田 助內地港人南下投票
施政報告致謝議案 立會全體通過 謝偉俊批報告「無靈魂」
施政報告致謝議案 立會全體通過 謝偉俊批報告「無靈魂」
總商會引述夏寶龍：外企毋須憂港營商環境變
總商會引述夏寶龍：外企毋須憂港營商環境變
包圍大興基地 認集結9人還押候判
包圍大興基地 認集結9人還押候判
涉車場綁劫司機 3雙程證漢落網
涉車場綁劫司機 3雙程證漢落網
城巴埋站捱九巴撞尾7傷 簷篷插上層
城巴埋站捱九巴撞尾7傷 簷篷插上層
油塘混凝土廠停牌續運作 環保署稱執法
油塘混凝土廠停牌續運作 環保署稱執法
涉毁陳穎欣議辦門鎖 22歲男被控
涉毁陳穎欣議辦門鎖 22歲男被控
九市速遞：廣州國際燈光節疫後復辦 世界三大 舉行至11．30
九市速遞：廣州國際燈光節疫後復辦 世界三大 舉行至11．30
九市速遞：微信香港錢包接入羊城通付車費
九市速遞：微信香港錢包接入羊城通付車費
九市速遞：灣事通開通 一站式粵港澳服務與資訊
九市速遞：灣事通開通 一站式粵港澳服務與資訊
九市速遞：灣區金融練習生 逾600港生報名
九市速遞：灣區金融練習生 逾600港生報名
九市速遞：穗政協冀推動粵港澳台攜手助殘
九市速遞：穗政協冀推動粵港澳台攜手助殘
灣區手記：融媒體 ／文：尚東美
灣區手記：融媒體 ／文：尚東美
退伍軍人症今年106宗 紀錄新高 7宗源自院舍 專家促加強監控長者病患處所
退伍軍人症今年106宗 紀錄新高 7宗源自院舍 專家促加強監控長者病患處所
祖父非禮兩孫女8年 官質疑祖母知情不報
祖父非禮兩孫女8年 官質疑祖母知情不報
飛機投擲探空儀 測風更準機員更安全
飛機投擲探空儀 測風更準機員更安全
【Emily】《年少日記》導演係卓永興公子
【Emily】《年少日記》導演係卓永興公子
【Emily】馬逢國扮「聞西」 為候選人宣傳
【Emily】馬逢國扮「聞西」 為候選人宣傳
【Emily】律政學院今日開學
【Emily】律政學院今日開學
【Emily】光影+沙畫 窺SEN劏房戶點滴
【Emily】光影+沙畫 窺SEN劏房戶點滴