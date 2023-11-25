星旅遊展吸港客 推三大深度遊主題

疫後模式變 拒蜻蜓點水式旅遊

局方數字顯示，今年首10個月約1100萬人次訪星，回復至2019年疫前約七成，首五大旅客來源地為印尼、中國、馬來西亞、印度及澳洲。潘政志稱包括香港人在內，留意到疫後不少到訪新加坡的旅客着重「沉浸體驗」，不再停留於「蜻蜓點水」形式，而是了解不同旅遊景點的文化底蘊。

他舉例，旅客不再只因食物就足以了解娘惹文化，故在新加坡東岸的「加東區」，旅客能透過試穿傳統服裝及參觀博物館等參與深度遊。

新加坡旅遊局今年9月起推出「Made in Singapore」，向旅客推介3個旅遊體驗主題，包括「大自然中的城市」，例如在今年中開幕的飛禽公園認識逾400個雀鳥物種；「創意綻放、活力四射」則有城市漫遊活動，帶遊客消宵夜並了解當區歷史；「多元文化薈萃」包括乘坐復古邊車夜遊。

增慢活體驗 主題有觀鳥漫步

局方稱觀察到疫後旅遊模式有改變，包括強調與健康及慢活相關體驗；採用更多科技，例如會議、展覽及獎勵旅遊（MICE）的商務旅客，同時有實體及視像會議的混合模式；以及注重到訪地點的安全。

至於未來如何加強向香港旅客宣傳，局方稱，將繼續與香港媒體及KOL等合作「講好新加坡故事」，亦會與網上旅遊產品預訂平台合作推出優惠。

至於航空業恢復情况，局方稱上月往來新加坡及香港的航班，已恢復至疫前2019年約七成水平，預計今年底會恢復約八九成。至於何時才全面恢復，局方稱目前難以預計，視乎各航空公司規劃和人手分配。

本港近年多個行業人手不足，被問到新加坡情况是否相同，局方相信這是全球問題，惟強調新加坡已逐漸補充人手空缺，包括鼓勵家庭主婦兼職，並以科技取代傳統人力工作，如部分酒店採用面容識別技術辦理入住手續。

明報記者 施晉宇