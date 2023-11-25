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港聞二

紅花嶺郊園旅遊圈3月啟 沙頭角同時解禁 業界有望本地團增

【明報專訊】今年《施政報告》提出「北部都會區」行動綱領提及藍綠康樂旅遊生態圈（見圖），目標是帶動康樂及旅遊發展，當中包括紅花嶺、沙頭角，兩者均可在明年初開放予公眾。政府昨刊憲指定紅花嶺郊野公園，預計明年3月1日起正式生效，當中有不少高保育價值的動植物種，包括土沉香及大草鶯，且內有蓮麻坑鉛礦遺址活化為開放式博物館，讓公眾了解當地工業採礦歷史和蝙蝠生態。有旅行社稱紅花嶺位處沙頭角，相信可吸引更多人參加本地遊。

紅花嶺郊野公園位處沙頭角，是香港第25個郊野公園，面積約530公頃，毗鄰香港與深圳邊境，漁護署指該區由次生林、灌木及高地草原組成，生物種類豐富多樣，當中不少屬高保育價值的動植物種，如紅杜鵑、土沉香、大草鶯及灰伏翼。漁護署認為，將紅花嶺指定為郊野公園，受《郊野公園及特別地區規例》規管，有助保育自然環境和提高生物多樣性，保存天然景觀和文物古蹟資源。

梁耀霖倡開放中英街增食肆

紅花嶺郊野公園除了有由蓮麻坑鉛礦遺址將活化成為博物館之外，公園亦設有遠足徑網絡、郊遊地點、觀景點等康樂配套設施。漁護署又表示，紅花嶺郊野公園與深圳梧桐山風景區相鄰，有助打造貫通港深兩地的生態廊道，促進兩地生態融合。

紅花嶺郊野公園的未定案地圖於去年12月2日至今年1月30日供公眾查閱，其間漁護署共收到4份反對書；郊野公園及海岸公園委員會於2023年3月28日聆訊後已否決全部反對書。涵蓋紅花嶺郊野公園已予批准地圖的指定令，將於本月29日提交立法會，透過先訂立後審議程序，料於明年3月1日生效，正式成為郊野公園。

綠色遊反應佳 業界盼政府續資助

與此同時，保安局明年初將啟動沙頭角第二期開放計劃，屆時可遊覽沙頭角中英街以外的所有地方。香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖向本報表示，香港本身已有多個郊野公園，一般市民未必因有新的郊野公園蜂擁而至，但紅花嶺位處沙頭角，如可開放中英街及設立更多餐飲設施，相信可吸引更多人報名參加本地遊。

政府曾推出「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，資助本地遊，以鼓勵市民親近大自然。梁耀霖稱計劃反應不錯，每人團費可減200元，如沒資助會令市民對本地遊的意欲大減，期望政府可再設立類似計劃。

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