用錯測試驗愛滋 嘉諾撒兩醫裁專業失當

除名緩刑 事主轉院始確診

案情稱，X於家用愛滋病快測呈陽性，2019年12月7日到嘉諾撒醫院獲梁偉遜看診，X稱與朋友冀透過實驗室愛滋病毒檢測確認快測結果。梁在諮詢摘要記錄X求診目的是愛滋病毒檢測，惟梁的訂購為HTLV-I/II檢測。

同年12月12日實驗室報告顯示X的HTLV-I/II檢測呈陰性，梁兩日後收報告時未發現測試出錯，其後指示護理人員通知X其HIV測試陰性。X同月21日回院跟進，獲黃煒安會診，黃閱讀電腦報告後相信報告是指HIV測試，告知X結果呈陰性。

X其後高燒、肚瀉和出皮疹，同月25日入浸會醫院，兩日後併發呼吸衰竭並插喉，其後轉送伊利沙伯醫院，愛滋病檢測陽性，X前年向醫委會投訴。

判辭指出，黃明白病人求診目的，但未安排HIV測試，得悉化驗報告與快測結果相反後，無發現所做的非HIV測試；梁知悉快測陽性後應更謹慎，但未發現報告非HIV測試。醫委會稱兩人出錯致病人有錯誤安全感，剝奪盡早求醫機會，裁定專業失當成立。