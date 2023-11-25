明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

用錯測試驗愛滋 嘉諾撒兩醫裁專業失當

【明報專訊】私院醫生梁偉遜涉於2019年在嘉諾撒醫院為病人X做愛滋病毒測試（HIV測試）時，錯誤安排人類T-淋巴細胞病毒I及II型抗體（HTLV-I/II）測試，他與該院醫生黃煒安檢視報告均無發現錯誤，告知X其HIV測試陰性，X其後高燒及呼吸衰竭，轉送伊利沙伯醫院終確認染愛滋。醫委會昨召開紀律聆訊裁定兩人兩項專業失當成立，除名3個月、緩刑24個月，需12個月內完成進修指定傳染病課程。

除名緩刑 事主轉院始確診

案情稱，X於家用愛滋病快測呈陽性，2019年12月7日到嘉諾撒醫院獲梁偉遜看診，X稱與朋友冀透過實驗室愛滋病毒檢測確認快測結果。梁在諮詢摘要記錄X求診目的是愛滋病毒檢測，惟梁的訂購為HTLV-I/II檢測。

同年12月12日實驗室報告顯示X的HTLV-I/II檢測呈陰性，梁兩日後收報告時未發現測試出錯，其後指示護理人員通知X其HIV測試陰性。X同月21日回院跟進，獲黃煒安會診，黃閱讀電腦報告後相信報告是指HIV測試，告知X結果呈陰性。

X其後高燒、肚瀉和出皮疹，同月25日入浸會醫院，兩日後併發呼吸衰竭並插喉，其後轉送伊利沙伯醫院，愛滋病檢測陽性，X前年向醫委會投訴。

判辭指出，黃明白病人求診目的，但未安排HIV測試，得悉化驗報告與快測結果相反後，無發現所做的非HIV測試；梁知悉快測陽性後應更謹慎，但未發現報告非HIV測試。醫委會稱兩人出錯致病人有錯誤安全感，剝奪盡早求醫機會，裁定專業失當成立。

相關字詞﹕醫生 檢測 愛滋病病毒 病人 醫委會

上 / 下一篇新聞

藍白分手「兵分」鬥綠 郭台銘退選 柯文哲：兄弟登山各自努力 侯友宜稱等至最後致電未果
藍白分手「兵分」鬥綠 郭台銘退選 柯文哲：兄弟登山各自努力 侯友宜稱等至最後致電未果
政治金童助穩藍軍基本盤 新光公主助柯搭國際線
政治金童助穩藍軍基本盤 新光公主助柯搭國際線
學者：藍白協商火藥味濃 在野陣營被減分
學者：藍白協商火藥味濃 在野陣營被減分
朱立倫：與侯受屈辱 喚不回真心
朱立倫：與侯受屈辱 喚不回真心
蕭美琴：國會佔席次 一定要過半
蕭美琴：國會佔席次 一定要過半
遭港府申破產 許智峯：無損財政、執業 大狀：欠債關誠信 或影響澳洲律師資格
遭港府申破產 許智峯：無損財政、執業 大狀：欠債關誠信 或影響澳洲律師資格
無綫最快下周裁員調整頻譜
無綫最快下周裁員調整頻譜
YOHO WEST 天秤倒V屈曲
YOHO WEST 天秤倒V屈曲
山頂地盤致命工傷 承建商遭發展局停賽
山頂地盤致命工傷 承建商遭發展局停賽
紅花嶺郊園旅遊圈3月啟 沙頭角同時解禁 業界有望本地團增
紅花嶺郊園旅遊圈3月啟 沙頭角同時解禁 業界有望本地團增
星旅遊展吸港客 推三大深度遊主題
星旅遊展吸港客 推三大深度遊主題
樂施毅行者逾三千健兒 首名12小時42分走畢百公里
樂施毅行者逾三千健兒 首名12小時42分走畢百公里
機場兩日破3宗販毒 拘4人涉468萬元貨
機場兩日破3宗販毒 拘4人涉468萬元貨
祈福新邨專車送福田 助內地港人南下投票
祈福新邨專車送福田 助內地港人南下投票
施政報告致謝議案 立會全體通過 謝偉俊批報告「無靈魂」
施政報告致謝議案 立會全體通過 謝偉俊批報告「無靈魂」
總商會引述夏寶龍：外企毋須憂港營商環境變
總商會引述夏寶龍：外企毋須憂港營商環境變
包圍大興基地 認集結9人還押候判
包圍大興基地 認集結9人還押候判
涉車場綁劫司機 3雙程證漢落網
涉車場綁劫司機 3雙程證漢落網
城巴埋站捱九巴撞尾7傷 簷篷插上層
城巴埋站捱九巴撞尾7傷 簷篷插上層
油塘混凝土廠停牌續運作 環保署稱執法
油塘混凝土廠停牌續運作 環保署稱執法
涉毁陳穎欣議辦門鎖 22歲男被控
涉毁陳穎欣議辦門鎖 22歲男被控
九市速遞：廣州國際燈光節疫後復辦 世界三大 舉行至11．30
九市速遞：廣州國際燈光節疫後復辦 世界三大 舉行至11．30
九市速遞：微信香港錢包接入羊城通付車費
九市速遞：微信香港錢包接入羊城通付車費
九市速遞：灣事通開通 一站式粵港澳服務與資訊
九市速遞：灣事通開通 一站式粵港澳服務與資訊
九市速遞：灣區金融練習生 逾600港生報名
九市速遞：灣區金融練習生 逾600港生報名
九市速遞：穗政協冀推動粵港澳台攜手助殘
九市速遞：穗政協冀推動粵港澳台攜手助殘
灣區手記：融媒體 ／文：尚東美
灣區手記：融媒體 ／文：尚東美
退伍軍人症今年106宗 紀錄新高 7宗源自院舍 專家促加強監控長者病患處所
退伍軍人症今年106宗 紀錄新高 7宗源自院舍 專家促加強監控長者病患處所
祖父非禮兩孫女8年 官質疑祖母知情不報
祖父非禮兩孫女8年 官質疑祖母知情不報
飛機投擲探空儀 測風更準機員更安全
飛機投擲探空儀 測風更準機員更安全
【Emily】《年少日記》導演係卓永興公子
【Emily】《年少日記》導演係卓永興公子
【Emily】馬逢國扮「聞西」 為候選人宣傳
【Emily】馬逢國扮「聞西」 為候選人宣傳
【Emily】律政學院今日開學
【Emily】律政學院今日開學
【Emily】光影+沙畫 窺SEN劏房戶點滴
【Emily】光影+沙畫 窺SEN劏房戶點滴