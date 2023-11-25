無綫最快下周裁員調整頻譜

消息稱涉85台 無綫未覆

接近被裁員工的消息人士向本報表示，其中前稱J5的85台「無綫財經體育資訊台」將裁減一半員工，負責地產節目組別裁兩人，涉約數十人，部分85台原有節目包括《日日有樓睇》及財經節目會保留，改在明珠台或J2播放。另一名內部人士向本報稱，個別人士已收到裁員通知，料下周派信，包括負責85台的導演及剪片等，不清楚被裁員工總數。不過，消息人士稱裁員安排仍有變動，至昨日仍在增減，部分組別被要求選擇減人或調組。

早於上月下旬曾有傳無綫擬裁員，亦有指無綫擬停運「無綫財經體育資訊台」，當時無綫稱並未向通訊局交增減頻道申請，作為一間負責任的電視台，會按市場情况不時檢視節目或頻道安排。本報周四及周五就無綫最新的裁員決定，以及85台的經營安排向無綫查詢，事隔兩日，截稿前未獲回覆。

馬會：不評論揣測

85台現播放多個財經節目，包括《財經透視》、《交易現場》等，亦包括馬會《賽馬直擊》及《六合彩》。本報向馬會查詢無綫最新情况會否影響相關節目，馬會稱對未經證實的市場揣測不做任何評論。知情人士則向本報表示，無綫最快下周會就5條頻道及正經營的頻譜公布新安排。

翻查無綫電視（電視廣播有限公司）的《2023年度中期報告》，該公司自今年3月宣布削減內容製作預算及員工成本起，在降低成本方面取得進展，包括去年12月31日僱用全職員工3854人減至截至今年6月30日的3599人，少6.6%；今年上半年總務及行政開支較去年同期減少6400萬元，而所產生內容開支減少7700萬元。《中期報告》當時稱，會在今年餘下時間繼續加大力度節省成本。