遭港府申破產 許智峯：無損財政、執業 大狀：欠債關誠信 或影響澳洲律師資格

因反修例入稟、裁藐視法庭 須付訟費

破產呈請人為律政司，答辯人為許智峯。翻查資料，許智峯涉2019年與時任立法會議員林卓廷要求市民刪相的意圖妨礙司法公正案，以及3宗民主派議會藐視案。

許智峯曾入稟高院要求警方公開催淚彈成分以提司法覆核，他一度稱不會繼續訴訟，又撤回決定，法官下令終止訴訟，許須支付彌償訟費。許另就西灣河警員開槍及深水埗的士司機撞人兩案提私人檢控，遭律政司介入撤控，許申請司法覆核被拒，須付彌償訟費。

警指違國安法 懸紅百萬

2020年，許智峯獲准保釋赴丹麥公務外訪後宣布流亡。律政司控告他4項刑事藐視法庭罪，高院在許缺席下裁定4罪成立，判囚3年半及須付懲罰訟費。此外，警方指他發起《香港約章》鼓吹港獨及台獨，涉及《港區國安法》勾結外國勢力危害國家安全、煽動分裂國家及煽動顛覆國家政權罪。許指律政司引國安法申請對他、妻子及母親發出財產限制令，以及閉門聆訊。警方早前公布懸紅8人包括許智峯涉違國安法，稱有權凍結、限制、沒收及充公犯罪者資產，但沒透露詳情。

今年8月，許智峯稱在澳洲獲確認律師資格及擔任事務律師，負責民事和商業法，他有申報刑事控罪和通緝令。根據本港《法律執業者條例》，律師一旦破產須終止執業證書。大律師蘇俊文表示，通常破產涉及欠債並關乎誠信，不能擔任事務律師；若許智峯在港破產，澳洲同樣行使普通法，其律師資格可能受影響，亦視乎當地政府會否協助本港執行資產命令。

許智峯昨晚於社交媒體稱，政府申請他破產，是以法律為工具阻礙其國際倡議及游說工作，又稱香港的破產對他在澳洲的生活、財政毫無影響，「也絲毫無損我作為律師的法律執業工作」。

【案件編號：HCB7034/2023】