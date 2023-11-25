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蕭美琴：國會佔席次 一定要過半

【明報專訊】民進黨立法院黨團昨日舉行黨團會議，曾任立委的民進黨副總統參選人蕭美琴受邀出席。她稱，未來還會有更多相伴機會，國會也一定要過半。國民黨內人士表示，藍白合破局恐流失游離票，但預期立委席次有所成長，上看50席，但國會過半難度很高。

蕭美琴抵達立法院時，在立法院議場大門口前與等待多時的民進黨團成員大合影，「凍蒜」（當選）聲不絕於耳。蕭美琴強調，她回到立法院希望跟大家宣示，未來還會有更多相伴機會，國會也一定要過半，因為她在擔任立委期間，碰過3黨不過半及執政黨過半的情形，這兩種型態在各種政策、政務推動上，有天壤之別。

破局恐失票 藍料過半難

國民黨與民眾黨整合破局，國民黨黨務人士表示，恐使藍營喪失游離票，對部分處於五五波的選區選情造成影響，連帶造成國民黨在立法院能單獨過半的難度大為提高，評估下屆立法院，藍綠白都不過半的機率很高。

台灣立法院席次總計113席，目前民進黨、國民黨和民眾黨分別佔61席、37席和5席。黨務人士表示，目前國民黨現任區域立委的選情大致都穩定領先對手，加上國民黨在2022年地方選舉中獲得大勝、掌握地方行政資源。可預期這次國民黨的立委席次將會有所成長，突破40席應是最低標準，若一切順利可望上看50席。

（台灣大選）

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