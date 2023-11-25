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政治金童助穩藍軍基本盤 新光公主助柯搭國際線

【明報專訊】侯友宜昨日宣布副手人選為中廣董事長趙少康，其大鳴大放的政論人形象，廣受台灣「深藍」選民歡迎，其加入被認為有助鞏固藍軍基本盤。柯文哲的副手吳欣盈出身金融世家，4年前從商轉政，其財經背景和國際事務處理能力受柯文哲倚重。

現年73歲的趙少康，昔日在政壇辯才無礙，有「政治金童」之稱，是國民黨重點栽培的明星。1991年他首度進入行政院長郝柏村內閣，41歲之齡就任環保署長。但在國民黨內因路線問題，曾另組新黨與其他派系分庭抗禮，一度成為島內的第三勢力。

90年代起淡出 挾戰鬥藍回歸

在1994年台北市長選舉中，一度被看好的趙少康最後敗給與他同期踏入政壇的民進黨參選人陳水扁，自此淡出政界轉戰媒體，擔任中廣董事長外，也主持政論節目，在島內擁有一定群眾影響力。國民黨在2020年總統選舉中大敗後，趙少康重返國民黨，並發起「戰鬥藍」組織，以黨內「鷹派」自居，獲得許多深藍支持。他曾在媒體專訪提到，台灣應與中國維持和平關係，不應花這麼多錢在軍備。

台灣傳媒指出，出身本省籍的侯友宜，本土色彩鮮明，而趙少康則受外省、深藍族群高度支持。黨內人士認為，在「三腳督」的選戰態勢形成後，趙少康加入有助鞏固藍軍基本盤。

兩陪柯訪美 促成商界會談

柯文哲的副手吳欣盈，現年45歲，在美國出生，是台灣新光集團創辦人吳火獅的孫女，家世背景顯赫。擁有英國科陶德藝術學院文學碩士、美國衛斯理學院國際關係和美術史雙學士，回台加入新光工作，被稱「新光公主」。

2020年大選，她名列民眾黨不分區立委候選人。去年底因原立委蔡壁如請辭而遞補，成為政壇新人。吳欣盈在進入民眾黨後，外語能力和國際事務處理能力受到倚重，曾陪同柯文哲兩次訪美。據悉訪美期間，吳幫忙促成許多商界、非官方會談和參訪。

賴清德批藍白變「紅金」

針對藍白的副手人選，賴清德競選辦昨日批評，侯友宜選擇「向統派靠攏」，柯文哲選擇與財團合體，形容藍白直接變「紅金」。

（台灣大選）

相關字詞﹕台灣2024總統大選 藍白合 柯文哲 新光集團 台灣大選 侯友宜 趙少康

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