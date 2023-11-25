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藍白分手「兵分」鬥綠 郭台銘退選 柯文哲：兄弟登山各自努力 侯友宜稱等至最後致電未果

【明報專訊】經過漫長協商，「藍白合」終宣告破局，國民黨提名人侯友宜和民眾黨主席柯文哲昨日宣布副手人選，分別為中廣董事長趙少康及民眾黨不分區立委吳欣盈，並分別正式登記參選，同稱要贏回台灣。鴻海創辦人郭台銘同日宣布退出選舉。台灣大選三方競逐局面正式成形，國台辦表態稱尊重台灣現行社會制度。

柯稱不互攻 需贏的是賴清德

綜合台媒報道，柯文哲與副手吳欣盈昨日上午11時現身中選會。45歲的吳欣盈是民眾黨立委，為台灣企業新光百貨創辦人的孫女，涉足政商兩界。柯在登記後接受媒體聯訪，形容前日的三方會面「是一場鬧劇」，表示一直努力讓藍白合作，目的是希望以最強的組合贏得選舉，促成政黨輪替。他又指現時到這一個地步，要「兄弟登山各自努力」，他會秉持不互相攻擊的原則，因為真正需要贏的是民進黨賴清德。

柯文哲強調，比起「藍白合」，更重要是「藍白和」。他相信在總統選舉這局沒有談攏，其他部分「還是沒有問題」。跟國民黨的合作一直都在進行，從政策綱領、總統選舉、立委選舉等，選舉後還有立法院正副院長、國會委員會召委、行政院長等，合作機會相當多。

侯：遺憾讓六成民意失望

同一時間，國民黨舉行中常會，侯友宜會中宣布副手為中廣董事長趙少康。侯友宜表示，在進中常會之前，再度打電話給柯文哲，但沒有接上。他稱等到最後一刻，「但時間已到，必須選出最勇敢的副手參選人，一起並肩作戰」。侯友宜說，島內有六成民意希望藍白合，但非常遺憾，讓六成民意失望了。

趙少康下午舉行記者會說明答應擔任侯副手，稱在十幾年前，他的小弟趙少威是周杰倫的海外經理人，結果在澳門被台灣黑道挾持，要安排周杰倫拍數部電影或開演唱會。趙少康為此託時任桃園縣長朱立倫找在警界的侯友宜幫忙，最終成功擺平事件。趙少康說，從整個處理經過來看，就知道侯有謀略、有步驟、有膽識，他因此對侯友宜留下非常好的印象，所以於公於私都應該幫忙。

至於本已透過逾90萬名島內民眾連署、取得參選資格的郭台銘，則發布退選聲明，表示自己「人退，志不退」，號召支持者繼續推動政黨輪替，以終結民進黨的主政地位。在郭台銘facebook帖文下方，柯文哲留言道「感謝郭董，我們一定會贏！」

民調排名賴侯柯 三腳督利綠

目前賴清德在民調中持續保持領先地位，偏綠的《美麗島電子報》昨日發布最新民調顯示，賴清德獲31.4%支持度，侯友宜以31.1%緊隨其後，柯文哲25.2%列第三。在此前多項民調中，侯、柯兩人的支持度通常在兩成至兩成五間徘徊，均明顯落後於賴清德。

台灣大學政治學系教授王業立分析，「三腳督」對於賴清德的選情「絕對是有利」。過去半年整體民調來看，賴清德以約三成六支持度，維持穩定領先。而侯友宜與柯文哲的民調一直互有領先的情况，但一直沒看得出來是誰穩居第二名。未來會否出現棄保效應，將會是選戰關鍵。他稱，如果侯、柯持續拉鋸，難以成功操作棄保效應，將對賴清德有利。

國台辦：尊重台現行社會制度

針對「藍白合」破局，大陸國台辦發言人陳斌華昨晚以答記者問名義表示，注意到相關報道，並稱陸方「尊重台灣地區現行社會制度，希望明年初台灣地區選舉結果能有助於維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌」。他表示，希望「廣大台灣同胞堅守民族大義，『堅持九二共識，反對台獨』，在關鍵時刻作出正確選擇，為維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展貢獻力量」。

（台灣大選）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕國民黨 台灣總統大選 藍白合 郭台銘 賴清德 趙少康 柯文哲 民眾黨

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