灣區手記：融媒體 ／文：尚東美

現在內地講究「融媒體」，不僅是「報紙內容放上網」，而是要佔領各種平台，除了較多港人熟知的微信公眾號和小紅書，還有內容聚合類網站如「今日頭條號」、百度旗下的「百家號」，長片平台如bilibili、愛奇藝、騰訊視頻，短片平台如抖音、火山、快手等。

記者很快發現，團內的《南方日報》同行們實際上運營X（前稱Twitter）上的「@thisisGBA」帳號，《羊城晚報》則負責「@RecordGBA」，南方財經電視旗下則有「灣區小財神（@coicoixx）」「@albumGBA」「@FinanceWorld8」等，而「Daily Bae」的facebook專頁則由廣東電視台運營，它們既有繁體中文也有英文，部分更是粵語配音。

記者想起早前向一間機構約訪，對方表示對《明報》不太了解，「你們有什麽新媒體平台推來看看？」

記者稱《明報》有facebook和Instagram，但沒有內地的社交媒體帳號。對方大感詫異，記者唯有發了幾張版面圖片，幸而對方回覆：「你們的版面挺清爽的。」

文：尚東美