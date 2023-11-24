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【Emily】薪檢問卷 一議員倡加四成至15萬元 廢兼任行會減薪規定 多數人同意零反對

【明報專訊】立法會議員酬金及工作開支償還款額小組委員會早前就議員薪金檢討，以問卷調查方式諮詢全體議員意見，最終有79人回覆，當中有78%、62人同意廢除兼任行會成員嘅立法會議員每月須減薪三分之一嘅規定，其他議員就無意見，無人反對；另有「1名議員」建議加薪逾四成，由10.6萬元加到15萬元。

委員會喺7月發出問卷，至近日以不記名形式歸納出結果。政府上月宣布今年議員加薪1.9%，至月薪10.6萬元，按照現時做法，兼任行政會議成員須減薪三分之一，即至月薪7.1萬多元，近八成回覆嘅立法會議員同意廢除減薪做法，但文件未交代委員會如何跟進。現時行會非官守成員每月酬金約有8.5萬元。

現薪酬：立會10.6萬 行會8.5萬

文件亦提到，有一名議員建議上調月薪至15萬元，酬酢及交通開支償還款額上限，就應該由現時每年約23萬元增至30萬元，原因係佢聲稱有關開支大部分都用於地區事務，其每年開支達700萬至800萬元。

現時議員每年可以實報實銷方式，申請發還辦事處營運開支，有75名議員喺調查表示，同意以加權指數取代丙類消費物價指數，作為調整有關開支償還款額嘅基礎，而加權指數嘅計算，就應以往屆立法會用於職員開支、辦公地方開支同其他工作開支三個部分組成，比例為7：1：2；又有「1名議員」建議，將呢項開支嘅上限，由每年293萬多元增至320萬元。

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