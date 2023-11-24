【Emily】薪檢問卷 一議員倡加四成至15萬元 廢兼任行會減薪規定 多數人同意零反對

委員會喺7月發出問卷，至近日以不記名形式歸納出結果。政府上月宣布今年議員加薪1.9%，至月薪10.6萬元，按照現時做法，兼任行政會議成員須減薪三分之一，即至月薪7.1萬多元，近八成回覆嘅立法會議員同意廢除減薪做法，但文件未交代委員會如何跟進。現時行會非官守成員每月酬金約有8.5萬元。

現薪酬：立會10.6萬 行會8.5萬

文件亦提到，有一名議員建議上調月薪至15萬元，酬酢及交通開支償還款額上限，就應該由現時每年約23萬元增至30萬元，原因係佢聲稱有關開支大部分都用於地區事務，其每年開支達700萬至800萬元。

現時議員每年可以實報實銷方式，申請發還辦事處營運開支，有75名議員喺調查表示，同意以加權指數取代丙類消費物價指數，作為調整有關開支償還款額嘅基礎，而加權指數嘅計算，就應以往屆立法會用於職員開支、辦公地方開支同其他工作開支三個部分組成，比例為7：1：2；又有「1名議員」建議，將呢項開支嘅上限，由每年293萬多元增至320萬元。