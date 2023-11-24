XR復康訓練 與粵劇花旦對打

樂齡科技展逾200攤 近800產品

市民可免費入場，昨有不少團體帶同長者參觀和體驗產品，原動力科技有限公司在場內設置粵劇互動遊戲，長者手持道具便可與投射在熒幕的花旦互動和對打，吸引不少長者試玩。

該公司高級客戶經理阮先生表示，自2017年推出沉浸式XR系統「VirCube」，配合兩塊熒幕、舞台和系統內近80個不同互動遊戲，提供肌能訓練、懷緬治療和認知訓練等康復訓練，有護老中心和安老院正使用。

阮稱公司每年會聽取前線物理治療師意見，去年和今年分別加入舞火龍和粵劇場景，冀加強訓練效果外，令長者更投入遊戲。

移動輔助機械人 減照顧者扶抱負擔

場內亦有產品盼減輕照顧者負擔。双日（香港）有限公司生活產業．農業商務部營業經理葉女士示範使用「移動輔助機械人」。她提到機械人可安全扶起100公斤內的人，照顧者便可避免經常扶抱長者，從而更願照顧長者，另強調因長者要靠自身力量靠在機械人上，建議照顧者諮詢醫護後才購買。

聖誕節和新年將至，幸福元氣有限公司為長者推出火雞、乳豬和年糕應節軟餐。銷售部經理劉小姐表示，公司4年前開始為安老院提供點心、鮑魚造型等軟餐，冀院友至少每周能吃一兩餐軟餐，「唔係個個住老人院、吞嚥困難都睇唔到嘢，純粹棚牙唔好。希望佢哋見得到啲樣、食得到個味」。

勞褔局長孫玉菡在開幕禮致辭稱，本港面對老齡化不可逆轉的人口趨勢，既是挑戰也是機會，政府要抓住機會，用好科技，讓老人生活得更好、照顧者更輕鬆。