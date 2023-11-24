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荃屯單車徑3.6公里申7億 每公里2億遠超近年造價 議員促解釋

【明報專訊】延誤多時的荃灣至屯門單車徑即將動工，土木工程拓展署向立法會提交文件，申請撥款約7.12億進行荃灣至屯門單車徑中長約3.6公里的「屯門至掃管笏段」建造工程，每公里平均造價近2億，較過往工程高；以及約1.78億元為緊接的掃管笏至汀九段單車徑做詳細設計和工地勘測。立法會議員鄧家彪認為，200米單車橋或增成本，政府財赤下動用公帑較易惹質疑，建議當局解釋造價。

建200米橋連多泳灘 料4年內完工

根據文件，土拓署現就荃灣至屯門單車徑申請撥款8.9億元，八成用於長約3.6公里的屯門至掃管笏段建造工程，並包括興建一條長約200米附設行人路的單車橋連接加多利灣泳灘及舊咖啡灣泳灘、單車停泊處、護土牆等附屬工程，預計4年內分階段完成。按撥款申請和路線推算，每公里單車徑平均造價1.97億。

若比較近年新單車徑，今年4月完工的三門仔伸延部分長約900米，包括擋土牆和輔助設施休息處，造價0.784億元，即每公里0.87億元；2021年完工的2.3公里荃灣青荃橋至灣景花園新單車徑及輔助設施，造價1.409億元，即每公里0.61億元，均低於今次項目。

鄧家彪料橋貴 或成景點

關注單車徑發展多年的鄧家彪認為，目前政府面對財赤，動用公帑較易引起質疑，建議當局解釋造價升幅原因，例如物價、建造困難等。他說，因地形限制而設的​​200米單車橋或需較高成本，但認為安排特別，有望成為景點；而且整段單車徑接通荃灣 、屯門、元朗、上水等地，有助推動香港單車發展。

撥款其餘兩成約1.78億元則用於掃管笏至汀九段單車徑的詳細設計及工地勘測，預計兩年半內完成。至於上述路段及正詳細設計的荃灣灣景花園至汀九段單車徑建造工程，土拓署稱完成詳細設計後適時向立法會申請撥款建造相關工程。

相關字詞﹕鄧家彪 荃灣至屯門單車徑 單車徑

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