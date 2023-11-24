中央全面管治特區自治 中聯辦：需堅持兩權統一

【明報專訊】特首李家超、中聯辦秘書長王松苗、全國港澳研究會副會長譚耀宗等昨出席一國兩制與香港基本法研討會，王松苗發言時提到，需堅持「中央全面管治權」和「特區高度自治權」的「兩權統一」，前者強調中央有直接行使的權力，以及授權和監督特區高度自治的權力。李家超致辭時則提到維護國家安全、《基本法》23條立法將與《港區國安法》聯繫，又說23條立法可讓全球企業和人才有信心在港投資、營商以至生活。
李家超：23條聯繫國安法
稱立法令全球企業有信心投資
研討會的主題是「開啓由治及興新階段，激發香港發展新動能」，約120人出席。李家超致辭時稱，香港應把握一國兩制和《基本法》給予的獨特優勢，包括要堅守一國，發揮兩制、主動推廣一國兩制成就及完善維護國家安全制度。他表示，完成23條立法是履行憲制責任外，也給予全球企業和人才信心。他又提到，將透過校園教育、增加博物館資源、舉辦文史活動等，展開愛國主義教育。對外方面，李家超說未來要鞏固本港作為國家聯通世界的重要橋樑地位，並計劃明年訪問東盟和歐洲國家，開拓海外新興市場。
王松苗：法治本港基石
保持普通法制度
王松苗重申，法治是本港保持長期繁榮穩定的重要基石，指堅定不移守護法治，依靠法治由治及興是大家共同的心聲，又說中央會堅定支持特首和特區政府履行「香港當家人」和「治理香港第一責任人」的職責。
他又提出，需維護「一種秩序」，即堅定維護憲法、《基本法》所確定的特區憲制秩序，以及保持和發展本港普通法制度，為本港融入國家發展大局提供制度支撐和保障。