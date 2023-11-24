中央全面管治特區自治 中聯辦：需堅持兩權統一

李家超：23條聯繫國安法

稱立法令全球企業有信心投資

研討會的主題是「開啓由治及興新階段，激發香港發展新動能」，約120人出席。李家超致辭時稱，香港應把握一國兩制和《基本法》給予的獨特優勢，包括要堅守一國，發揮兩制、主動推廣一國兩制成就及完善維護國家安全制度。他表示，完成23條立法是履行憲制責任外，也給予全球企業和人才信心。他又提到，將透過校園教育、增加博物館資源、舉辦文史活動等，展開愛國主義教育。對外方面，李家超說未來要鞏固本港作為國家聯通世界的重要橋樑地位，並計劃明年訪問東盟和歐洲國家，開拓海外新興市場。

王松苗：法治本港基石

保持普通法制度

王松苗重申，法治是本港保持長期繁榮穩定的重要基石，指堅定不移守護法治，依靠法治由治及興是大家共同的心聲，又說中央會堅定支持特首和特區政府履行「香港當家人」和「治理香港第一責任人」的職責。

他又提出，需維護「一種秩序」，即堅定維護憲法、《基本法》所確定的特區憲制秩序，以及保持和發展本港普通法制度，為本港融入國家發展大局提供制度支撐和保障。