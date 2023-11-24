易通行罰款拖上拖個案 半年6000宗轉介法庭

運署可追收共7812萬元

按此計算，須繳交首筆及第二筆附加費的個案，運輸署分別可追收2887.5萬及1925萬元；如6000宗一直拖欠費用個案下月全成立，署方可再追收3000萬元罰款。換言之易通行實施半年，未計個案本身需交的隧道費，運輸署累計或可追收7812.5萬元款項。

大部分欠款車主無設定自動繳費

運輸署首席運輸主任何均衡指出，拖欠隧道費車主大部分因沒設定自動繳費或無增值繳費戶口，署方現以短訊及郵寄方式發出附加費通知書，惟如車主收到第二筆附加費通知書後21天內仍沒補交，車主亦沒就費用提申訴，署方便可將個案交法庭處理。何稱，署方理解部分車主在易通行實施初期未熟悉運作沒繳費，此類車主可向署方申請酌情豁免，如合理大部分可獲批。

上月紅隧未即時收費

運署：已要求服務商做好程序

如車輛設定易通行自動繳費，理論上欠費風險較低，惟現時僅73%車輛有登記。被問到署方有何措施鼓勵車主自動繳費避免拖欠，何稱了解到部分信用卡公司有提供易通行自動繳費優惠，署方會多加宣傳。

上月17至19日紅隧7000多項交易未即時收費，服務商本月初才公布，運輸署當時回應稱服務商人手處理數據有問題。運輸署長李頌恩昨稱，調查後發現易通行系統當時正維修保養，其間交易資料暫存後備電腦，惟其後工作人員將資料上傳至中央平台時未全面核對，署方已要求服務商日後須做好程序。

大隧下周日易通行

收費廣場7線縮至4條

另外，大老山隧道下周日（26日）上午5時起實施易通行，收費廣場來回行車線將由7條減至4條，凌晨1時起實施臨時交通安排，4時至5時隧道來回方向及支路會封閉，屆時通宵巴士線N680改行獅隧。政府隧道將僅剩香港仔隧道未有易通行，署方指下月會實施，日期稍後公布。至於將在2025年被政府收回的大欖隧道，李頌恩稱於收回後盡快實施。