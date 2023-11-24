明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

易通行罰款拖上拖個案 半年6000宗轉介法庭

【明報專訊】不停車繳費「易通行」實施逾半年，運輸署昨透露，至今共處理約5500萬宗交易，當中約0.3%即約16.5萬宗未在過隧道後14天內交隧道費被徵收175元附加費；約0.1%即約5.5萬宗收到首筆附加費通知書21天內仍未補交，再被追收350元；而已被通知罰款兩次但至今仍拖欠費用個案約6000宗，佔整體約0.01%。署方稱，該6000宗個案下月底將交法庭處理，最高可罰款每程5000元及被拒續牌。

運署可追收共7812萬元

按此計算，須繳交首筆及第二筆附加費的個案，運輸署分別可追收2887.5萬及1925萬元；如6000宗一直拖欠費用個案下月全成立，署方可再追收3000萬元罰款。換言之易通行實施半年，未計個案本身需交的隧道費，運輸署累計或可追收7812.5萬元款項。

大部分欠款車主無設定自動繳費

運輸署首席運輸主任何均衡指出，拖欠隧道費車主大部分因沒設定自動繳費或無增值繳費戶口，署方現以短訊及郵寄方式發出附加費通知書，惟如車主收到第二筆附加費通知書後21天內仍沒補交，車主亦沒就費用提申訴，署方便可將個案交法庭處理。何稱，署方理解部分車主在易通行實施初期未熟悉運作沒繳費，此類車主可向署方申請酌情豁免，如合理大部分可獲批。

上月紅隧未即時收費

運署：已要求服務商做好程序

如車輛設定易通行自動繳費，理論上欠費風險較低，惟現時僅73%車輛有登記。被問到署方有何措施鼓勵車主自動繳費避免拖欠，何稱了解到部分信用卡公司有提供易通行自動繳費優惠，署方會多加宣傳。

上月17至19日紅隧7000多項交易未即時收費，服務商本月初才公布，運輸署當時回應稱服務商人手處理數據有問題。運輸署長李頌恩昨稱，調查後發現易通行系統當時正維修保養，其間交易資料暫存後備電腦，惟其後工作人員將資料上傳至中央平台時未全面核對，署方已要求服務商日後須做好程序。

大隧下周日易通行

收費廣場7線縮至4條

另外，大老山隧道下周日（26日）上午5時起實施易通行，收費廣場來回行車線將由7條減至4條，凌晨1時起實施臨時交通安排，4時至5時隧道來回方向及支路會封閉，屆時通宵巴士線N680改行獅隧。政府隧道將僅剩香港仔隧道未有易通行，署方指下月會實施，日期稍後公布。至於將在2025年被政府收回的大欖隧道，李頌恩稱於收回後盡快實施。

相關字詞﹕大老山隧道 李頌恩 運輸署 易通行

上 / 下一篇新聞

配合愛國主義教育 小一學「有國才有家」 人文科48學習主題 七成涉國教國安
配合愛國主義教育 小一學「有國才有家」 人文科48學習主題 七成涉國教國安
「表意見途徑」 列明須「合理合法」
「表意見途徑」 列明須「合理合法」
呈分試比重未明 教界憂增學童壓力
呈分試比重未明 教界憂增學童壓力
挖泥機手落車維修 遭鑿窿機輾斃 家屬批公司無聯絡 專家倡裝感應器提示貼近
挖泥機手落車維修 遭鑿窿機輾斃 家屬批公司無聯絡 專家倡裝感應器提示貼近
伯恩光學總裁同名者 28億購入改建
伯恩光學總裁同名者 28億購入改建
7‧21案林卓廷7人表證成立 3月續審
7‧21案林卓廷7人表證成立 3月續審
帖提「炸中聯辦」 文員認煽囚4月
帖提「炸中聯辦」 文員認煽囚4月
扮交易劫虛幣賣家350萬元 3青年囚4年8月
扮交易劫虛幣賣家350萬元 3青年囚4年8月
援交裸聊騙案 37人中招失200萬
援交裸聊騙案 37人中招失200萬
LIV高球賽3月首來港 斥資5億 粉嶺場舉行
LIV高球賽3月首來港 斥資5億 粉嶺場舉行
虐兒母感化改判緩刑 官誡：重犯入獄
虐兒母感化改判緩刑 官誡：重犯入獄
八旬翁偷女內衣褲 事主巧用鎖頭智擒
八旬翁偷女內衣褲 事主巧用鎖頭智擒
婦「生仔治療」後誕孖女 產科醫失當除牌半年
婦「生仔治療」後誕孖女 產科醫失當除牌半年
醫局明年試AI分析處方 應對耐藥惡菌
醫局明年試AI分析處方 應對耐藥惡菌
港大新法治老年黃斑病變 鼠實驗無副作用療效佳
港大新法治老年黃斑病變 鼠實驗無副作用療效佳
小巴大埔轉彎撼花槽 司機不治
小巴大埔轉彎撼花槽 司機不治
中央全面管治特區自治 中聯辦：需堅持兩權統一
中央全面管治特區自治 中聯辦：需堅持兩權統一
建造業付款條例草案打擊欠款 未收錢可停工
建造業付款條例草案打擊欠款 未收錢可停工
荃屯單車徑3.6公里申7億 每公里2億遠超近年造價 議員促解釋
荃屯單車徑3.6公里申7億 每公里2億遠超近年造價 議員促解釋
XR復康訓練 與粵劇花旦對打
XR復康訓練 與粵劇花旦對打
檢走私受管制魚翅花膠 或內地年尾需求增
檢走私受管制魚翅花膠 或內地年尾需求增
潮行GBA：南沙遊歐式花園 再探「天后第一宮」
潮行GBA：南沙遊歐式花園 再探「天后第一宮」
灣區手記：南沙張保仔洞 ／文：尚東美
灣區手記：南沙張保仔洞 ／文：尚東美
【Emily】薪檢問卷 一議員倡加四成至15萬元 廢兼任行會減薪規定 多數人同意零反對
【Emily】薪檢問卷 一議員倡加四成至15萬元 廢兼任行會減薪規定 多數人同意零反對
【Emily】新人大帽山持煙花影婚照 環團轟無知又自私
【Emily】新人大帽山持煙花影婚照 環團轟無知又自私
【Emily】「追女仔」形容搶人才 林健鋒：我靚仔啫，都要畀人知內涵
【Emily】「追女仔」形容搶人才 林健鋒：我靚仔啫，都要畀人知內涵
【Emily】「朗然」示範單位開放參觀
【Emily】「朗然」示範單位開放參觀
【Emily】長者做「無煙老友大使」 街站推廣戒煙
【Emily】長者做「無煙老友大使」 街站推廣戒煙
【Emily】模擬馬場火警 跨部門演習救援
【Emily】模擬馬場火警 跨部門演習救援