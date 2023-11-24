港大新法治老年黃斑病變 鼠實驗無副作用療效佳

港大醫學院和廣州中山大學中山眼科中心研發新型光活化聯合療法，透過血管靜脈注射新型光活化納米製劑，再向病眼照射紅光，於小鼠實驗結果顯示療效顯著，且無明顯副作用。

老年黃斑病變分為乾性和濕性，約九成患者屬前者，早期無明顯表徵，若惡化可致影像中央扭曲變形及模糊不清，更可演變成可致盲的濕性。anti-VEGF為主要療法，其他療法包括光動力療法，利用特定波長的光照激活光敏藥物，產生活性氧破壞和清除病變血管。

港大醫學院及中山眼科中心新療法結合anti-VEGF和光動力療法，設計新型光活化納米製劑，透過單次靜脈注射，再對患病小鼠眼部照射紅光，以激活製劑內的光敏藥物產生活性氧，並可釋放製劑中的抗血管增生藥物，抑制病變血管增生。

研究文章指，使用光敏納米製劑作標靶藥物治療的研究愈趨普遍，惟大多使用紫外線或藍光，可傷及視網膜；團隊早前研究證明其他光譜如綠光亦可觸發光敏納米製劑。是次研究採用紅光激活藥物，結果顯示小鼠沒有明顯全身或眼部副作用，為治療黃斑病變提供新方向。

有潛力量產 正申專利

文章指研究採用美國食品藥物管理局（FDA）批准藥物及藥用輔料設計該款光敏納米製劑，而且僅涉及簡單化學合成，有潛力藥物量產。研究結果已於國際學術期刊Advanced Science發表，並根據專利合作條約提出國際申請。