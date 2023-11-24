醫局明年試AI分析處方 應對耐藥惡菌

整體耐藥比率下降

對大部分抗生素耐藥的細菌稱為多重耐藥性細菌（MDRO）。醫局最新臨牀數據顯示，今年首三季MDRO耐藥比率對比去年整體下降；8種MDRO中，僅耐萬古霉素腸球菌微升0.5%。

醫管局總感染控制主任賴偉文解釋，去年大量隔離病房接收新冠病人，變相減少MDRO病房，加上擔憂病人有新冠病毒及細菌雙重感染風險，較多使用廣譜抗生素，故令多個MDRO耐藥比率上升，惟隨疫情回落今年數字下降，「但未去到最理想情况」。

今年耳念珠菌個案顯著增加，截至上月底，篩查及臨牀樣本逾300宗，多近兩倍，患者多為長者、長期病患及用導管或插喉的病人。

賴稱，九成耳念珠菌對治療真菌藥物耐藥，一旦入侵感染，死亡率為五至八成，耳念珠菌可在皮膚繁殖，存活數周至數月。他強調耳念珠菌是緊急公共威脅，必須嚴肅應對。

醫管局採取多項措施包括篩查高風險病人及安老院友、加強院舍及受影響病房空調出入風口定點監測，同時加強感染控制措施及除菌計劃。局方計劃明年1月在兩間公院啓用智慧升級抗生素導向計劃。

賴偉文稱屆時會利用電腦分析化驗數據及是否需繼續使用抗生素，提示醫生檢視處方，「小組醫生適當時間會上病房看，再建議使用何種抗生素」，相信可節省人手。賴稱MDRO多間接傳播，建議勤潔手、避免共用個人物品，及避免直接用手接觸排泄物、傷口及分泌物，並跟從醫生處方正確使用抗生素。