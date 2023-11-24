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港聞

港聞二

婦「生仔治療」後誕孖女 產科醫失當除牌半年

【明報專訊】現已退休的婦產科專科醫生周永於2015至2016年向一名婦人聲稱可提供治療建議令對方懷上男嬰，包括理想性交時機等，該婦人最終誕下雙胞女胎。醫委會昨召開紀律聆訊，裁定周永兩項專業失當成立，處罰除名6個月，另就他誘使事主若胎兒性別不符預期可終止懷孕，轉介警方跟進調查。

另涉誘事主倘懷女嬰可終止懷孕

醫委會轉介警方

周永被指控兩項專業失當，2015至2016年間向麥姓（音譯）女病人提供不當治療及建議，並聲稱有關治療可令她懷上男嬰，另指他誘使該病人若胎兒性別或數量不符預期，可終止懷孕。

案情指出，女事主本身育有一名約一歲半女兒，她於2015年11月首次到周永診所診症，周永花約45至60分鐘商討及解釋如何提升懷上男嬰的機率，包括建議提升男方精子數量和動力、利用藥物提升卵子質素、理想性交時機、改善子宮頸黏液及利用營養液冲洗陰道。

周永其後多次向她提供相關治療及建議，例如基於事主女性荷爾蒙高峰時間，建議她於2016年7月1日傍晚7時17分至翌日相同時間發生性行為。

女事主於2016年7月底證實懷孕，至8月4日確認懷有雙胞胎，當日周永向她聲稱如胎兒性別並非男性可終止懷孕，若胎兒為一男一女，亦可將女胎流產。翌日化驗結果顯示該對雙胞胎均為女嬰。事主丈夫其後到診所提取報告，惟周永未有接見對方，此後無再接見該夫婦。

事主稱家庭計劃被打亂

專家證人反駁治療效用

女事主於2017年2月誕下雙胞胎，並指該次懷孕打亂其家庭計劃及造成沉重經濟負擔，翌年向醫委會投訴該醫生。

判辭引述《香港註冊醫生專業守則》，指不容許以社會、文化或其他非醫學原因選擇胎兒性別，另引述專家證人觀點，逐一反駁周永提出的治療建議效用，亦指須嚴格禁止誘使病人非法流產，最終裁定他兩項專業失當成立；至於需否就其專科資格採取行動，則交由醫委會教育及評審委員會決定。

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