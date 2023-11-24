虐兒母感化改判緩刑 官誡：重犯入獄

附加條件 須接受輔導

覆核申請人為律政司長，答辯人為N.L.T.（現年45歲），本案原在區域法院審理，申請方的立場是冀法庭至少判處緩刑，並非堅持要她入獄。上訴庭考慮後就兩罪改判答辯人緩刑，並施加其他條件，包括工作及居住需接受社會福利主任指示、按指示接受教養孩童、親子技巧和治療酗酒的輔導，並出席社區活動、按精神科醫生及社福主任指示出席精神科預約等。

答辯人稱後悔 患抑鬱症

答辯方陳辭稱，答辯人事後十分後悔，明白用錯方法教導兒子X（12歲），感化報告正面。上訴庭法官關注答辯人於本案前亦曾涉用手、衣架、槌仔等虐兒，當時裁判官同樣判感化令一年，其間答辯人亦配合感化官指示，但她「重蹈覆轍」、「故態復萌」，本案再多犯縱火罪，法庭要視乎案情、重犯等決定原先判刑是否適當。

答辯方回應稱，答辯人在本案後患上抑鬱症，感化令能就她自身的精神和教養兒子情况對症下藥，並有阻嚇作用，提醒她重犯或會重新判刑，「唔係閂咗道門」；若改判緩刑和監禁，會令感化官未能繼續跟進，或反而導致親子關係疏離。申請方在法官詢問下確認，法庭改判其他處罰時可施加額外條件，讓答辯人繼續接受協助和支援。

【案件編號：CAAR3/23】