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港聞

港聞二

LIV高球賽3月首來港 斥資5億 粉嶺場舉行

【明報專訊】「LIV Golf 職業巡迴賽」宣布將首設香港站，明年3月8至10日在粉嶺高爾夫球場舉行。香港哥爾夫球會指賽事結合娛樂及體育，完賽後有國際級歌星助興，形容是七人欖球結合Clockenflap音樂會。會方表示賽事將可吸引外國遊客和高球愛好者來港，料為香港帶來以億元計經濟效益；主辦單位亦料投放約5億港元辦賽，直接提振本港經濟。

賽事結合音樂會 國際歌星獻唱

2022年舉辦首屆賽事的LIV Golf由沙特阿拉伯主權財富基金資助，與美國職業高爾夫球協會（PGA）為競爭對手，今年6月宣布合併。2024年度LIV Golf將於2月開鑼，在8個不同國家或地區舉辦12場常規賽，包括墨西哥、沙特阿拉伯、澳洲、西班牙、英國及美國；東亞區只有兩地舉辦，包括香港及第三次舉辦的新加坡。LIV Golf行政總裁Greg Norman昨表示，目標一直是創建國際級聯賽，吸引更多新球迷加入。

香港哥爾夫球會會長郭永亮昨表示，LIV Golf屬新興比賽，與以往球賽很不同，集球賽和娛樂於一身，形容是七人欖球結合Clockenflap。他說，一般高球賽要求觀眾肅靜，但LIV Golf「周圍都會聽到唔同嘅音樂同歡呼聲」，每日完賽後會安排國際級歌星在場外舉辦音樂會。

東亞僅星港舉辦 獎金2億港史最高

郭形容商討過程非常漫長，不少球會及國家均爭辦，強調場地能否容納大量觀眾、球場難度均是考慮因素。他說今次比賽將吸引世界頂尖球手來港，包括Dustin Johnson、Phil Mickelson等，總獎金2500萬美元（約1.95億港元），是香港史上最高獎金大賽；比賽亦會有180個國家轉播，是最多轉播的香港運動比賽。他說，本地球手許龍一會參加年底公開招募賽爭取參賽資格，籲市民為他打氣。

哥球會：可用舊場 康署：已接洽

粉嶺高球場32公頃用地短期租約屆滿後，政府今年9月1日收回。郭永亮稱，球會一直與政府保持聯絡，商討有關用地安排，被收回的土地涉8個球洞，感謝政府容許在舉行比賽期間可沿用被收回土地。他說入場觀賽可發現「3個球場每一分每一寸我哋都要用盡，真係缺一不可」，否則最多只能舉辦中型賽事。

康文署回覆，得悉哥球會將舉辦LIV Golf香港站後，已初步與球會接洽，署方收到用場申請後，會視現行租用機制及球賽實際運作需要處理。

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