援交裸聊騙案 37人中招失200萬

被捕23男7女19至56歲，分別報稱司機、侍應、家庭主婦及無業，大部分為傀儡戶口持有人，涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢等罪被捕。被騙36男1女事主包括學生、工程師等專業人士，損失金額由500至55萬元不等。

黃大仙警區重案組高級督察麥寧峰表示，詐騙集團指示成員利用傀儡身分證號碼、電話號碼及信用卡預訂酒店房，之後與事主傾談援交，其間發送酒店預訂紀錄，要求他們繳付一半房間費用。據悉涉及兩三間位於尖沙嘴及旺角的酒店。詐騙集團以1000至2000元報酬誘使他人借出戶口，部分人聲稱交出戶口資料後收不到款項。

拘30人多傀儡 事主刪對話難查

損失金額最大為33歲男商人，今年5月透過交友程式認識騙徒，對方自稱酒吧調酒員，可提供援交服務，援交費3200元，其後以不同藉口包括要預繳保證金等，事主5日內分10次轉帳55萬元至不同戶口，騙徒其後不知所終。警方就此案拘捕兩人，包括傀儡戶口持有人及電話號碼登記人。

警方稱，墮入援交及裸聊陷阱的多為年輕男性，事主發現被騙後會刪除對話紀錄，即使報案亦無法提交騙徒資料，增加執法難度；且騙徒會提供可疑連結以裸聊，點擊後授權閱取事主的電話聯絡人資料，騙徒會威脅將裸聊內容分享予親友，同時拍攝恐嚇短片，要求事主交保證金。