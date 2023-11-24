扮交易劫虛幣賣家350萬元 3青年囚4年8月

被告依次為SINGH Ajaypal（印度裔、23歲）、蔡鎮年（24歲）及程子賢（21歲），3人承認於2021年1月18日在觀塘創業街華基中心8樓某室，與其他不知名者串謀搶劫女子殷晴晴的350萬元和一部手提電話。首被告另承認同年1月21日在天水圍嘉湖海逸某室管有0.31克草本狀大麻。

持刀電擊槍 失款未追回

特委法官許紹鼎判刑稱，本案無證據顯示3名被告為主腦或領導角色，但他們有清晰分工，角色同等關鍵。事件經周詳計劃，團伙以獨身女子為目標埋伏行劫，以交易為名利誘事主現身，成事後緊接逃離，而涉案350萬最終未能起回。

法官考慮前述加刑因素後，以監禁7年為量刑起點，3人認罪獲減刑，首被告再因管有危險藥物罰款1000元。法官稱案件對被告是痛苦教訓，望能提醒他們年輕和天真並非犯案理由。

一人扮交易 3同伙伏擊

案情稱，案發當天下午，女事主與不知名男子在觀塘單位交收，4名蒙面者包括3名被告突然冒出，其中兩人持刀和電擊槍，並用刀指向事主說「你唔好出聲，唔會傷害你」，隨即搶走裝有現鈔的膠袋和事主的電話。團伙其後登上輕型貨車離開，分別前往元朗和天水圍。

警方1月21日埋伏於酒店房外，首、次被告最終被制服，房內有約9.4萬現金和草本狀大麻。首被告警誡下表示「係豪仔叫我上去幫手笠個女人」，大麻屬他所有。第三被告7月21日被捕，他稱自己負責把風，知道該不知名男子為團伙之一。

【案件編號：HCCC 125/23】