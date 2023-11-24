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港聞

港聞二

帖提「炸中聯辦」 文員認煽囚4月

【明報專訊】男文員在連登討論區發帖，揚言要「炸中聯辦」、斬殺中共官員及制裁律政司等，昨於西九龍裁判法院承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，判囚4個月。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德表示，被告在時事新聞的主題帖文留言主張制裁官員，顯然是「借題發揮」，旨在挑戰中央政府的主權威望，無知的人可能被其言論煽惑而行動。

官指「借題發揮」惑無知者

被告鄒文偉（46歲）在船務公司任職文員。辯方求情指出，他和胞妹照顧抑鬱多年的母親，因家庭環境而沉醉於網上世界，受網絡激進思想影響犯案。辯方提及，被告已深切反省，還押期間讀書進修，希望早日和家人團聚，出獄後貢獻社會。

蘇官判刑稱，案情顯示，網民原本在討論區建立主題講述國際和本地政局的新聞，被告借題發揮，留言主張制裁中央和特區官員、鼓吹傷害國家領導人，摧毁內地的政治重鎮，要求內地城市叛離中央的合法管治等。蘇官批評被告帖文渲染暴力，採納6個月監禁為起點，被告認罪判囚4個月。

案情稱，被告今年3月21日至9月18日以「掘金拔龜骨」的帳號，在連登發布49則帖文，具意圖引起憎恨或藐視中央，包括制裁習近平、打倒中共、「各省都要揭竿起義」和「核炸北京中南海」。被告亦發帖引起憎恨特區政府和煽惑使用暴力，談及「制裁律政司，家屬亦不能幸（倖）免」、「斬殺中共高官」和「炸冧中聯辦」等。被告被捕後向警方提供電話密碼，但拒絕回答關於討論區帳戶的問題。

【案件編號：WKCC 3983/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 制裁 連登討論區 作出一項或多項具煽動意圖的作為罪

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