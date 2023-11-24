7‧21案林卓廷7人表證成立 3月續審

林另傳5證人 1匿名

7名被告為林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗。法官陳廣池昨稱，林卓廷與楊朗透過代表大律師中段陳辭，挑戰控方舉證未達表證門檻，要求宣判兩人無罪。

陳官引述林卓廷一方陳辭稱，當晚到場是為監察警方履行保護市民的責任，試圖避免衝突，並勸喻市民留在閘內以免接觸黑社會或白衣人。至於控方說法是，當晚黑衣人行動似有密契，如築成傘陣，並非無故聚集，而林到場火上加油，監察警方之說法屬藉口。林攜帶小型擴音器，在場藉鼓勵令年輕人身陷無法預知的情况。

陳官續稱，不少片段拍攝到涉案暴動地點時間及裏外事情，涉及各項環境及場合，在合理法理基礎下應交由陪審團，而區院法官同時身兼事實及法理裁斷者裁決；楊朗不爭議在場及曾跨越欄杆，他有否利用消防喉射水可交由陪審團裁決。考慮證供整體性後，裁定林卓廷與楊朗連同其餘5名被告的暴動罪均表證成立。

讓路初選案 需夾大狀檔期

其後控方就續審安排稱可於明年3月5日處理7人的自辯。陳官聞言謂「我第一下反應，唔同意、唔理想」，認為若審訊被拖延，對被告不公。

辯方解釋因部分代表大律師檔期，加上初選案自下周三起將要一連10天結案陳辭，陳官表示「咁一定要畀番（高院）原訟庭」，無奈須押後至明年3月5日。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）