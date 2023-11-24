挖泥機手落車維修 遭鑿窿機輾斃 家屬批公司無聯絡 專家倡裝感應器提示貼近

昨早11時許，44歲姓賴工人於普樂道1、3、5號地盤操作挖泥機，其間疑機器故障下車查看及維修，被鑿窿機倒車撞倒壓傷。消防到場將賴救出，他腳部嚴重受傷半昏迷，由救護車送院搶救後不治。警方到場調查，案件列工業意外。事後有女親友趕到醫院了解，神色哀傷。

山頂地盤出事 公司：不清楚

遭輾斃的賴定華與78歲母親居於順天邨，為排行第五的孻子。胞姊稱賴是家中經濟支柱，母子關係佳，母親暫時於內地旅行，家人未告知噩耗。胞姊續說，賴以前為雜工，約六七年前考取牌照後於地盤「揸機」，形容胞弟工作很小心，不是很心急的人。據知他受聘於「一鳴建築機械工程有限公司」，在該地盤開工約數月，意外後只有一名同事陪同送院，公司無任何人與家屬接觸，批評該公司「完全無責任可言，咁大件事，完全無人出現」。記者昨午致電「一鳴」查詢，對方稱不清楚事件，只叫記者留下聯絡方法，至截稿前仍未獲回覆。

建造業總工會安全顧問李光昇表示，此類意外在工地不常見，地盤通常沒明確指引，而工友操作重型機械時下車維修，通常不會架設圍欄或障礙物。他建議地盤為重型機器安裝RFID感應器，並向工友派發RFID感應貼紙，貼紙靠近感應器2至4米範圍，會發出提示響聲。相關感應器每部約1000元，貼紙則約2元一張，對於保障工友安全值得花費。

工權會：倒後需有人指揮

工業傷亡權益會到醫院了解事件，幹事劉家樂表示，工地大型車輛運作有既定安全程序，倒車時需有人於後方指揮。近日發生多宗致命工業意外，他認為政府應多巡查及加強教育管理人員。工權會亦呼籲工友工作時隨時留意周遭環境，工地負責人應考慮為重型機械增加輔助裝備如360度鏡頭、閉路電視、感應器、警報器等。

勞工處高度關注意外，已即時派員到現場調查，並向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該地盤操作所有挖掘機，直至處方信納已採取措施消除有關危害才可復工。