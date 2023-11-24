呈分試比重未明 教界憂增學童壓力

【明報專訊】小五及小六呈分試成績影響升中，取代常識科的人文科、科學科，所佔呈分試比重有待決定。現時學生於呈分試各科比重不同，中英數各科分數乘9，常識科乘6，視藝乘2，音樂乘3，最終計出總分數。津貼小學議會署理主席蘇炳輝稱，人文科、科學科所佔課時達14%，甚至超越數學科，認為兩科各乘4或4.5屬可接受範圍，但學界「有點擔心」呈分試新增科目將增添學童學習壓力，「很多家長也很緊張呈分試，因影響孩子升中派位」。他建議教育局趁新設科目，重新檢討呈分試應考方式以至升中派位機制，「讓（呈分試）真實反映學生能力，但也不會變成一個很大風險、很高風險的考試」。
小一、小二科學科擬不設筆試。教育局總課程發展主任（科學）林威廉昨表示，為提升學童學習興趣、增加好奇心，建議教師在小一、小二採用多元評估，如提問、科學日誌、實作評估等，掌握學生能力。蘇炳輝說，小一不設筆試有助學童適應升小生活，倘小二時仍未循序漸進學習應試，將難應付小三的全港性系統評估（TSA），「會否屆時可能到三年級覺得很大壓力呢？」
11天3會議通過框架 主席：看質
此外，上月底公布的《施政報告》提出新設小學人文科，課程發展議會隨後成立小學人文科課程專責委員會討論課程框架。翻查網頁，委員會於10月31日召開首次會議，至11月10日的第三次會議便通過昨公布的課程框架（擬定稿），前後相距僅11天。課程發展議會主席潘偉賢昨回應，人文科增設部分涉中華文化、國安的內容，而中小學界對課程增國教元素期待已久，認為兩科轉變均非常正面，「很多事不是看時間，而是看質量」。