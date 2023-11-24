呈分試比重未明 教界憂增學童壓力

小一、小二科學科擬不設筆試。教育局總課程發展主任（科學）林威廉昨表示，為提升學童學習興趣、增加好奇心，建議教師在小一、小二採用多元評估，如提問、科學日誌、實作評估等，掌握學生能力。蘇炳輝說，小一不設筆試有助學童適應升小生活，倘小二時仍未循序漸進學習應試，將難應付小三的全港性系統評估（TSA），「會否屆時可能到三年級覺得很大壓力呢？」

11天3會議通過框架 主席：看質

此外，上月底公布的《施政報告》提出新設小學人文科，課程發展議會隨後成立小學人文科課程專責委員會討論課程框架。翻查網頁，委員會於10月31日召開首次會議，至11月10日的第三次會議便通過昨公布的課程框架（擬定稿），前後相距僅11天。課程發展議會主席潘偉賢昨回應，人文科增設部分涉中華文化、國安的內容，而中小學界對課程增國教元素期待已久，認為兩科轉變均非常正面，「很多事不是看時間，而是看質量」。