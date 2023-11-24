「表意見途徑」 列明須「合理合法」

教界：教師有壓力 需持平

現時小六常識科亦有觸及《基本法》的憲制背景、港人權利與義務，以及向政府、機構或團體表達意見的渠道與方法。翻閱目前教育局「適用書目表」的小六常識科課本，便提及「市民的意見可以幫助政府改善施政。向政府表達意見的途徑很多，例如參加公開論壇、參與集會或遊行、寫信到報章等」。人文科將保留相關章節，但強調表達意見的渠道與方法應「合理和合法」。

蘇炳輝稱，教師應持平地處理相關課題，「一方面講述如何有理有據、合法合理表達自己意見，同時亦對其他人、其他事保持尊重」，認為在教學過程中讓學生去探究、理解，「對我們小朋友的成長也是重要的」。不過，他認為教師確面對一定壓力，籲教育局培訓教師時可「適宜地提供專業意見，告訴教師應如何處理」。

至於人文科教材，教育局總課程發展主任（幼稚園及小學）李建寰稱，學校可按校本情况自行設計教材，強調教育界奉行「層層負責」，學校發生的所有事都與校方相關，包括校本教材不恰當。