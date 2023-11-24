明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

「表意見途徑」 列明須「合理合法」

【明報專訊】小學人文科將沿襲現行常識科，教授學生向政府、機構或團體表達意見的渠道及方法 ，人文科課程框架（擬定稿）新增列明有關渠道及方法須「合理和合法」。津貼小學議會署理主席蘇炳輝表示，經歷社會事件洗禮後，各界均了解到遊行等表達意見方法有其需要，同時具破壞性，相信教師在處理有關課題難免「面對一定壓力」，但認為「仍需要教，需持平地去處理整個課題」。

教界：教師有壓力 需持平

現時小六常識科亦有觸及《基本法》的憲制背景、港人權利與義務，以及向政府、機構或團體表達意見的渠道與方法。翻閱目前教育局「適用書目表」的小六常識科課本，便提及「市民的意見可以幫助政府改善施政。向政府表達意見的途徑很多，例如參加公開論壇、參與集會或遊行、寫信到報章等」。人文科將保留相關章節，但強調表達意見的渠道與方法應「合理和合法」。

蘇炳輝稱，教師應持平地處理相關課題，「一方面講述如何有理有據、合法合理表達自己意見，同時亦對其他人、其他事保持尊重」，認為在教學過程中讓學生去探究、理解，「對我們小朋友的成長也是重要的」。不過，他認為教師確面對一定壓力，籲教育局培訓教師時可「適宜地提供專業意見，告訴教師應如何處理」。

至於人文科教材，教育局總課程發展主任（幼稚園及小學）李建寰稱，學校可按校本情况自行設計教材，強調教育界奉行「層層負責」，學校發生的所有事都與校方相關，包括校本教材不恰當。

相關字詞﹕人文科 基本法 教育局

上 / 下一篇新聞

配合愛國主義教育 小一學「有國才有家」 人文科48學習主題 七成涉國教國安
配合愛國主義教育 小一學「有國才有家」 人文科48學習主題 七成涉國教國安
呈分試比重未明 教界憂增學童壓力
呈分試比重未明 教界憂增學童壓力
挖泥機手落車維修 遭鑿窿機輾斃 家屬批公司無聯絡 專家倡裝感應器提示貼近
挖泥機手落車維修 遭鑿窿機輾斃 家屬批公司無聯絡 專家倡裝感應器提示貼近
伯恩光學總裁同名者 28億購入改建
伯恩光學總裁同名者 28億購入改建
7‧21案林卓廷7人表證成立 3月續審
7‧21案林卓廷7人表證成立 3月續審
帖提「炸中聯辦」 文員認煽囚4月
帖提「炸中聯辦」 文員認煽囚4月
扮交易劫虛幣賣家350萬元 3青年囚4年8月
扮交易劫虛幣賣家350萬元 3青年囚4年8月
援交裸聊騙案 37人中招失200萬
援交裸聊騙案 37人中招失200萬
LIV高球賽3月首來港 斥資5億 粉嶺場舉行
LIV高球賽3月首來港 斥資5億 粉嶺場舉行
虐兒母感化改判緩刑 官誡：重犯入獄
虐兒母感化改判緩刑 官誡：重犯入獄
八旬翁偷女內衣褲 事主巧用鎖頭智擒
八旬翁偷女內衣褲 事主巧用鎖頭智擒
婦「生仔治療」後誕孖女 產科醫失當除牌半年
婦「生仔治療」後誕孖女 產科醫失當除牌半年
醫局明年試AI分析處方 應對耐藥惡菌
醫局明年試AI分析處方 應對耐藥惡菌
港大新法治老年黃斑病變 鼠實驗無副作用療效佳
港大新法治老年黃斑病變 鼠實驗無副作用療效佳
小巴大埔轉彎撼花槽 司機不治
小巴大埔轉彎撼花槽 司機不治
易通行罰款拖上拖個案 半年6000宗轉介法庭
易通行罰款拖上拖個案 半年6000宗轉介法庭
中央全面管治特區自治 中聯辦：需堅持兩權統一
中央全面管治特區自治 中聯辦：需堅持兩權統一
建造業付款條例草案打擊欠款 未收錢可停工
建造業付款條例草案打擊欠款 未收錢可停工
荃屯單車徑3.6公里申7億 每公里2億遠超近年造價 議員促解釋
荃屯單車徑3.6公里申7億 每公里2億遠超近年造價 議員促解釋
XR復康訓練 與粵劇花旦對打
XR復康訓練 與粵劇花旦對打
檢走私受管制魚翅花膠 或內地年尾需求增
檢走私受管制魚翅花膠 或內地年尾需求增
潮行GBA：南沙遊歐式花園 再探「天后第一宮」
潮行GBA：南沙遊歐式花園 再探「天后第一宮」
灣區手記：南沙張保仔洞 ／文：尚東美
灣區手記：南沙張保仔洞 ／文：尚東美
【Emily】薪檢問卷 一議員倡加四成至15萬元 廢兼任行會減薪規定 多數人同意零反對
【Emily】薪檢問卷 一議員倡加四成至15萬元 廢兼任行會減薪規定 多數人同意零反對
【Emily】新人大帽山持煙花影婚照 環團轟無知又自私
【Emily】新人大帽山持煙花影婚照 環團轟無知又自私
【Emily】「追女仔」形容搶人才 林健鋒：我靚仔啫，都要畀人知內涵
【Emily】「追女仔」形容搶人才 林健鋒：我靚仔啫，都要畀人知內涵
【Emily】「朗然」示範單位開放參觀
【Emily】「朗然」示範單位開放參觀
【Emily】長者做「無煙老友大使」 街站推廣戒煙
【Emily】長者做「無煙老友大使」 街站推廣戒煙
【Emily】模擬馬場火警 跨部門演習救援
【Emily】模擬馬場火警 跨部門演習救援