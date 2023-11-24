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配合愛國主義教育 小一學「有國才有家」 人文科48學習主題 七成涉國教國安

【明報專訊】為配合愛國主義教育方向而開設的小學人文科，課程框架擬定稿（下稱框架）昨日出爐，分6個範疇共48個學習主題。全部學習主題中，35個的「重要學習元素」被官方列明涉國民教育、國安教育，佔逾七成。其中小三級須知道《港區國安法》、駐港解放軍及其防務工作；小六則須認識在共產黨領導下的國家重大成就及最新發展。有小學校長表示，人文科內容與常識科相比只增不減，課題過於「臃腫」，憂慮日後回復「教師講、學生聽」的上課方式。

課程框架出爐 課時佔至少7%

小學常識科將分拆成人文科及科學科，全港小學須於2025/26學年、從小一及小四級起開始推行，亦可選擇下學年率先按框架試行。人文科的建議課時與科學科看齊，佔整體小學課程總課時不少於7%，小一至小二每周兩節；小三至小六每周兩至三節。

科目下設6個範疇，細分成48個學習主題，其中35個主題包含「國民教育／國家安全教育」或「常識科國家安全教育課程框架」的學習元素，佔整體72.9%，遍佈小一至小六各級。其他主題包括小四的傳媒與資訊素養，小五的青春期變化、小六的環境保育等。

小二明「港不可分離」 小三學國安法駐軍

框架交代開設人文科的原則，首項是「配合愛國主義教育的方向」，旨在加強學生的文化自信及建立國民身分認同。在初小階段，小一生須學習「有國才有家，應尊重愛我們的國家」；小二生須明白「香港自古以來是國家不可分離的部分」，小三須知道何謂《國安法》及其對香港的重要、駐港解放軍的防務工作等。到高小階段，小四須認識國家面對的荒漠化等環境及資源的挑戰，以及南水北調、長江三峽等水利工程；小五須學習「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展等；小六則須再深入了解《憲法》、《基本法》及《國安法》。

教局：內容非新鮮事 增添讓學生「不脫節」

教育局總課程發展主任 （幼稚園及小學）李建寰表示，學校過往一直推展國民教育、價值觀教育，亦不限於個別學科，「這些都不是新鮮事」；課程內容增添國民教育元素是讓學生「不要脫節」，形容國家近年的卓越成就屬「小學生很基本的認知」，「如果小學生讀完6年後，對自己國家一無所知，真的不太好」。

內容增課時減 教界憂變回「教師講、學生聽」

津貼小學議會署理主席蘇炳輝表示，常識科的人文及科學內容各佔70%及30%，既然人文科增添國民教育、國安元素，課時卻少於常識科，理應刪減或整合其餘內容，「我聽到很多老師的聲音，第一反應都是『嘩，這麼多東西怎麼教啊？』」。他以「健康與生活」範疇作例，認為「與朋輩相處」、「當面對困難時找尋的方法」兩項主題理應可合併或整合，對內容只增不減感失望。

蘇炳輝又稱，現時常識科容讓教師將課時用作專題研習、全方位活動，擔心人文科倘不刪減課程內容，教學方式將「走回頭路，變回教師講、學生聽」。他期望教育局聆聽學界聲音，推行新科前先整合內容，「教師可以教得深入一些，學生也可學得輕鬆一些」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕愛國主義教育 小學常識科

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