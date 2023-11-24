灣區手記：南沙張保仔洞 ／文：尚東美

除了香港，相傳廣東江門上川島、開平梁金山等地都有張保仔相關的遺蹟，而近年廣州政府積極開發的南沙亦有一個「張寶仔洞」。大家肯定會好奇，為何南沙藏寶地名會叫張寶仔洞？原來是張保仔後來受朝廷招安，改名張寶之故。

張寶仔洞位於南沙龍穴島，記者近日到南沙發掘好去處，從天后宮搭車過去只要半小時。司機按照導航行駛，接近目的地時才得知要穿過某工廠內部，由於外人不得入工廠，司機便建議到附近的觀音廟，距離張寶仔洞不遠，可步行過去。記者心想又有新發現，觀音廟或許可作為龍穴島觀光景點介紹，便聽司機建議，改目的地為觀音廟。

然而，去到才發現觀音廟很小，除了供奉一座觀音外便無特別，且人煙稀少，只有看守寺廟的一戶當地人家。其中一人告訴記者，由於山體滑坡等隱患，通往張寶仔洞的登山梯級已被鐵閘圍住，解封無期，實在可惜。不過從網上舊照可見，相比香港的張保仔洞，南沙張寶仔洞更加深邃漆黑，內部寬約兩米，比長洲的寬闊，但再往前非常狹窄，僅容一人通過，令人卻步，這難道就是藏寶要訣之一？只盼將來有機會一探，再與讀者分享。

文：尚東美