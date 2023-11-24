潮行GBA：南沙遊歐式花園 再探「天后第一宮」

明報記者 司徒聰穎

蒲洲花園

蒲洲花園是具有中西園林特色的免費公園，面積23萬平方米，分東西兩大區，主要由水石園、棕櫚園、科普園、地花園、桃花園、月季園、水鄉一條街等組成。

一方面，東南角的園林建築仿照蘇州水鄉風格；另一方面，正門（北門）又有仿荷蘭的大風車建築。從正門走進深處，有更多田園鄉村小屋，掛在屋前樹木的小型鞦韆、復古黃色老爺車，粉紅色及藍色的大風車、紅白相間的熱氣球、奶牛等，別具異國風情。

為保證四時花香不斷，園中種有桂花、雞蛋花、茶花、紫薇花、玉堂春等。雖然有些地方疏於打理，略見陳舊，卻吸引攝影愛好者及文藝青年來拍照。

園內還有划船遊湖、單車、露營等娛樂。划船有2至6人規格，2人腳踏船每30分鐘收費40元（人民幣，下同）；單車有1至4人規格，4人雙排單車每小時60元。

地址：廣州南沙區港前大道南271號

交通：廣州地鐵4號線南沙客運港B出口

開放時間：周一至周日 07:30-17:30

南沙天后宮

從蒲洲花園南門走一段路，就是南沙天后宮正門。天后宮為國家4A級景區，緊臨珠江出海口伶仃洋，坐落大角山東南麓，被譽為「天下天后第一宮」，也是東南亞最大的媽祖廟。

南沙天后宮前身為始建於明代南沙鹿頸村的「天妃廟」，清代修復後定名「元君古廟」，後來日本侵華被毁，1994年霍英東倡議及捐資重建，1996年建成，借鑑南京中山陵和北京故宮風格，主要有天后宮廣場和宮殿建築群兩部分。

天后宮廣場佔地1.5萬平方米，一尊面向大海的天后石像矗立正中，石像高14.5米，由365塊精雕花崗石組成，象徵天后娘娘一年365日保佑民眾。廣場後方是清代宮殿建築群，依山勢層疊而上，正門牌坊的橫樑刻 上「南沙天后宮」。

穿過牌坊是正門「山門」，兩側有鐘樓和鼓樓，樓內鐘鼓按時敲擊。上方的正殿是天后宮中心，神龕供奉香梓木雕、貼金的天后像。「南嶺塔」是建築群最高點，8層45米高，可遠眺整個天后宮、珠江出海口及伶仃洋景色。

天后宮也是近代廣州珠江海防要塞的第一道防線，景區保留多座大角山炮台，與東莞的沙角炮台相對望，現有7座炮台開放。大角山炮台列入全國重點保護文物，遺址也成為廣州首個海防教育基地，展示鴉片戰爭及抗日時期的內容。

參觀完天后宮，可到南沙沙灘散步，雖然不能下水，卻有水上浮橋、水上滾筒、水上三輪車等娛樂。附近亦有涼皮、肉夾饃、酸梅湯、蔗汁等小食飲品。

地址：廣州南沙區大角山天后路88號

門票：成人20元（人民幣，下同）；兒童/長者/學生10元；1.2米以下小童、65歲以上長者免費

開放時間：周一至周日 08:30-17:00