【Emily】生果論喻區選 狄志遠批單一「都係橙」 陳國基：新鮮最重要

致謝動議辯論 大多讚施政報告

噚日致謝動議辯論場面都似「橙」，各議員講嘅內容唔同，但大多係讚賞特首李家超提出嘅施政報告，如支持施政報告重視國家安全及為《基本法》第23條立法設時間表。率先發言嘅內務委員會主席李慧琼話，特首十分重視和立法會嘅良性互動，又肯廣談民情民意，亦畀議員喺政策醞釀階段建言獻策，「我亦樂見行政長官在維護國家安全和開展愛國主義教育方面，體現擔當作為精神」。經民聯梁美芬就話，「必須不能忘記軟對抗時刻喺我哋身邊，一不留神，亂嘅根源又會再發作」，指政府應盡快完成《基本法》23條立法嘅憲制責任。

律政司長林定國就話，會竭盡所能與相關政策局合力，盡快喺明年內完成23條立法，並會做好解說工作。