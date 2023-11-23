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【Emily】生果論喻區選 狄志遠批單一「都係橙」 陳國基：新鮮最重要

【明報專訊】立法會一連三日辯論《施政報告》致謝議案，議員就唔同政策範疇發言。新思維狄志遠（左圖）就提到區議會選舉，其黨友無法取得足夠提名入閘參選，佢以橙嚟形容選舉，話「生果店裏只有甜橙、血橙、臍橙和無酸橙，內容仍然係單一，都係橙」，話所以選舉氣氛咁平淡。狄志遠希望生果店「有橙、有香蕉、西瓜，甚至榴槤」，咁樣先有多元選擇，能吸引更多顧客。政務司長陳國基（右圖）都用「生果論」反駁，話水果最重要係新鮮，而「愛國者治港」原則正正係「新鮮」原則，指如果無咗「新鮮」，市民食到嘅可能係「毒蘋果、腐爛嘅香蕉，甚至係已變壞嘅榴槤」。

致謝動議辯論 大多讚施政報告

噚日致謝動議辯論場面都似「橙」，各議員講嘅內容唔同，但大多係讚賞特首李家超提出嘅施政報告，如支持施政報告重視國家安全及為《基本法》第23條立法設時間表。率先發言嘅內務委員會主席李慧琼話，特首十分重視和立法會嘅良性互動，又肯廣談民情民意，亦畀議員喺政策醞釀階段建言獻策，「我亦樂見行政長官在維護國家安全和開展愛國主義教育方面，體現擔當作為精神」。經民聯梁美芬就話，「必須不能忘記軟對抗時刻喺我哋身邊，一不留神，亂嘅根源又會再發作」，指政府應盡快完成《基本法》23條立法嘅憲制責任。

律政司長林定國就話，會竭盡所能與相關政策局合力，盡快喺明年內完成23條立法，並會做好解說工作。

相關字詞﹕施政報告 陳國基 狄志遠 23條立法 區議會選舉

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