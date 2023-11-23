活在灣區：子女內地升學 一卡傍身助收零用錢

明報記者 龍彩霞

民政及青年事務局（民青局）聯同青年發展委員會（青發會）在本月13日推出2024/25年度「青年內地交流資助計劃」。政府一直十分重視青年發展，民青局於去年底公布《青年發展藍圖》，當中提出進一步加強內地及海外的學生實習和交流計劃，推動香港青年認識國家，支持青年融入國家發展大局。民青局和青發會透過「青年內地交流資助計劃」資助非政府機構舉辦青年內地交流項目，促進香港青年認識和了解國情，加強與內地人民交流，從而提升他們的國民身分認同。2024/25年度資助計劃提供兩輪申請，第一輪可於12月11日或之前遞交申請。香港學生如需頻繁到內地交流或升學，家長又不能陪同青少年回大灣區考察，青少年如何應付消費或活動支出？內地主要有兩個電子交易平台，家長可以在出發前為子女智能手機下載相關軟件，並在便利店增值子女在交流中預計的消費額。

子女未滿18歲 只可辦扣帳卡

家長也可以為未滿18歲的子女辦理銀行卡，但只可以辦理扣帳卡，信用卡需要年滿18歲才可以辦理。家長為年滿12歲或以上的子女開立附屬扣帳卡，附屬卡持卡人毋須持有銀行戶口，也毋須陪同卡主前往分行辦理開立申請。雖然內地與香港使用的貨幣不同，但家長也可以在內地銀行直接申請扣帳卡，如果是辦理扣帳卡只需提供身分證就可以。如果是辦理信用卡就需要年滿18歲、能夠提供收入證明、自身沒有不良的徵信紀錄等。當下，許多年輕人都有自己的財務管理需求，包括理財、消費等，而銀行扣帳卡無疑成為他們不可或缺的金融工具之一。他們亦可在監護人陪同下前往銀行開戶。此外，有些銀行也會為未成年人推出專門的兒童或少年銀行卡產品，提供更多金融服務和便利。因此，未成年人也可透過監護人的幫助，享受銀行卡帶來的便利和服務。

16歲或以上 可申大灣區青年卡

若子女在16歲或以上，家長有信心子女消費有度，也想培養他們理財概念，可以申請「大灣區青年卡」，這是一張提供灣區支援及生活便利的綜合青年服務卡。年滿11歲或以上香港居民；及持中銀香港港元或/及人民幣帳戶或/及外匯寶儲蓄帳戶（包含人民幣及適用貨幣）適用。但需要留意11至15歲的申請者必須由父/母或監護人陪同，並提供父/母或監護人身分證明文件及關係證明；每名客戶只可申請一張「大灣區青年卡（中銀卡）」，同時登記大灣區青年基金YO PLACE會籍，除可參與YO PLACE所提供的活動及服務，也可享專屬優惠及禮遇。YO PLACE設有兩種會籍。分別為年齡16至45歲的YO PLACE會員及年滿46歲或以上之YO PLACE之友。

然而，未成年人辦理銀行卡也存在一定的風險。首先，未成年人在使用銀行卡時可能缺乏金融知識和對風險的了解，導致不當消費、錯誤操作等問題。其次，持卡人也可能在銀行卡使用上疏忽或管理不當，導致銀行卡被竊刷、掛失等。因此，監護人需要監管和指導未成年人使用銀行卡，幫助他們正確、合理地使用，避免招致不必要的風險和損失。

對監護人而言，幫助未成年人辦理銀行卡不僅是一種金融服務，更是一種教育和引導。他們需要教育未成年人正確看待金錢和財富，培養他們的理財意識和責任感，以便他們未來能夠成為有責任感和自我約束力的成年人。

若香港學生計劃在內地升學，家長需要給予子女幾多零用錢？內地學校一般設有4至5間飯堂供學生用膳，可容納數百至上千人，而且收費相當廉宜，每餐人均消費只需10至20元人民幣。同學亦可選擇到校園附近餐廳用餐，價錢較高。內地各地的物產、飲食習慣和烹調方法各有不同，校內校外也有各種獨具風味的菜式供選擇，像北方多以麵食為主、川渝以「麻辣」聞名等，對香港同學來說也是一番新體驗。

內地高校多設門診部

不少家長擔心子女不在身旁若生病，在內地如何就醫？事實上，內地高校多設有門診部，部分開設醫科的高校更有附屬醫院，由駐校醫生為同學診治。同學在校內求診，收費一般相對低廉。現時港澳台學生已被納入城鎮居民基本醫療保險範圍，香港學生可自願參加高校所在地的城鎮居民基本醫療保險，按照與所在高等教育機構內地學生同等標準繳費，享受同等基本醫療保險待遇。此外，如同學有其他需要，可自行向內地私人保險公司投保不同保險計劃。

[活在灣區]