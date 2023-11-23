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港聞

港聞二

住宅毒工場酸餿味飄揚 警檢值500萬冰毒

【明報專訊】警方日前在青龍頭一私人屋苑搗破毒品加工及儲存倉，拘捕兩名無業男子，檢獲市值約500萬元的剛製成的冰毒、冰毒半製成品及原材料。被捕兩名男子分別20歲姓余及22歲姓梁，被落案控以涉嫌阻礙警務人員執行職務、製造危險藥物及販運危險藥物，今早（23日）在西九龍裁判法院提堂。

拘兩人 檢鹽酸等原料工具

警方根據情報分析，發現有販毒集團利用私人屋苑保安比較嚴密及人流較多特性，租用單位儲存毒品，並在單位內加工製造冰毒。經深入調查，毒品調查科探員周一晚，在青龍頭一私人屋苑大廈內截查兩名男子，當探員表露身分，兩男激烈反抗，最終被制服。探員隨即搜查兩人剛才離開的單位，分別在開放式廚房、廳及一間睡房內，共檢獲約3.6公斤剛製成的固態冰毒、5.3公升原材料及半製成品的液態冰毒。另發現有樽裝鹽酸及丙酮，相信用於加工製造冰毒，以及電磁爐、煲、可攜式溶室寶及電子磅等製毒工具。

兩名男子報稱無業，警方經初步調查相信二人參與製造冰毒，只收取數千元報酬。涉案單位租用約一星期，屋內除半製成品及未包裝剛製成的冰毒外，大部分材料儲存於膠樽內。警方相信該批毒品未流出市面，已搗破一個本地販毒集團的毒品儲存及加工場。

毒品調查科高級督察唐為國表示，販毒集團在人口密度高的私人屋苑開毒品加工場，非常危險及罔顧市民安全

搜查時聞刺鼻氣味

籲市民發現可疑異味報警

唐稱檢獲的鹽酸為高濃度腐蝕性物質，加熱及加工過程中容易引起爆炸，長期吸入毒品原材料，對人體特別是對小朋友的神經可能造成損害。警方搜查期間聞到刺鼻及「酸餿」味，呼籲市民及大廈管理員，發現單位有可疑或化學品異味，可致電警察毒品舉報熱線2527 1234。

相關字詞﹕製毒 販毒集團 冰毒

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