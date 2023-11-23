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港聞

港聞二

運值逾億可卡因 建築工囚23年4月

【明報專訊】警方前年在元朗白沙村外截停一名男建築工人，在車上發現逾80公斤可卡因。工人承認一項販毒罪，昨在高院被判監23年4個月。特委法官許紹鼎指涉案毒品數量龐大，市值介乎1.1億至1.6億元，又指被告曾犯同類案件入獄，「前車可鑑」。法庭對其一家生活情况有一定程度同情，尤其是一直支持被告的妻子和一對年幼子女，寄語被告好好反省、引以為鑑，珍惜與子女餘下相處的日子。

13案底 5宗涉毒品

被告譚國倫（現年38歲）承認於2021年4月30日在元朗白沙村93號外非法販運危險藥物，即99.74公斤固體內含81.87公斤可卡因。控方透露被告過往有13項定罪紀錄，其中5項與毒品有關，他曾因販毒在2011和2014年分別被判監2年8個月和5年。

求情稱預備幼子出世搵快錢

家中檢30萬現金

辯方求情說案發時被告的女友、現為妻子懷上幼子，加上長女只有1歲，他一心想「搵快錢」改善家庭經濟環境而愚蠢犯案，打算在獄中進修。

特委法官許紹鼎判刑時稱，本案毒品數量遠超量刑指引範圍，案情嚴重，一旦製成霹靂可卡因市值可達1.6億元，適當量刑起點為35年監禁。被告有前科，但他看來曾嘗試改過自新，故不進一步加刑，認罪後判囚23年4個月。

案情顯示，警方當日下午在白沙村入口外截停拘捕被告，被告承認在車尾箱放置「可樂」。警方在其家中搜出電子磅、現金30萬元等，其住所外停泊的兩輛車內則發現涉案毒品。被告稱每運送一包毒品可獲2000元。他在錄影會面中進一步透露案發前約半年認識男子「Dicky」，他答應協助存放和運輸毒品換取金錢。被告將毒品放在友人借出的車內。

【案件編號：HCCC 77/23】

相關字詞﹕元朗 高等法院 可卡因 販毒

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