最後一宗理大暴動案 救護員等5人認罪

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理大，有人響應網上號召「圍魏救趙」營救理大內示威者，警方圍捕共213人並控以暴動罪，分17宗案件審理，最後一宗已排期的暴動案昨在西九龍法院（暫代區院）開審。9名男子被控在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶干犯暴動罪，包括一名救護員等5人認罪，餘下4人不認罪受審；審訊今續。
暫委法官梁嘉琪於開審前，應控方申請就33名警員證人頒下匿名令，辯方沒有反對。警員證人亦獲准在屏風後作供，以及使用特別通道進出法庭。
認罪被告為救護員區啟泰（案發時25歲，下同）、銷售員何家堯（25歲），以及均為學生的陳俊宇（22歲）、陳建希（18歲）和陳國庭（18歲）。5人保釋撤銷，還押候判。
同意案情指，當晚10時警方在加士居道組成防線推進，多名黑衣的示威者與警方對峙，警方發射催淚彈驅散，示威者投擲至少251枚汽油彈。認罪5人穿黑色衫褲，當場被截獲。區啟泰攜有防毒面罩、面巾，陳國庭管有防護頭具、防毒面罩、面巾和戴黑色頭套，何家堯則佩戴防毒面罩和黑色鴨舌帽。事件中有4名警員因汽油彈殘餘物等滑倒受傷。
4人不認罪 撤宵禁令
至於其餘4名被告，學生陳力圖（21歲）、廚師鄭子峰（23歲）、無業鍾子杰（28歲）和學生何頌賢（20歲）否認控罪。法官批准他們審訊期間毋須到警署報到，宵禁令撤銷。