林卓廷稱到元朗監察警方 與暴動無干 曾勸喻「唔好郁手」 控方指藉口掩飾到場滋事

首被告林卓廷及第七被告楊朗爭議表證不成立，進行申請毋須答辯的中段陳辭。代表林的大律師黃錦娟陳辭稱，控方承認在本案案發前，白衣人暴動已經發生，並播放閉路電視片段，顯示案發前白衣人在元朗站追打穿黑衣女子，辯方認為當時巿民面對有白衣人作出破壞社會安寧的行為，而根據案例，巿民有權利和責任制止破壞社會安寧的行為。

辯方強調林卓廷無暴動的意圖或行為，他當晚致電警長7520，要求警方處理有年輕人受襲情况，並表明會到元朗站監察警方執法，辯方形容「呢個同暴動意圖風馬牛不相及」；林卓廷到場後不斷呼籲「唔好郁手」、「企後啲」，明顯希望避免衝突，惟警方到場時間較預期久，巿民面對即時危險作出回應，他們面對白衣人感驚嚇，行為屬「自衛多過暴動」。

控方質疑黑衣非無故聚集

「好有組織咁組成傘陣」

控方高級檢控官程慧明反駁，若巿民誤以為有拘捕破壞社會安寧的人之權利，一旦他誤判形勢，便會作出違法行為，「呢個係好危險」，又指制止有許多方法，包括「講和」、勸喻他人「企埋一邊」或離開，質疑「事情發展到後來階段係不必要」；控方亦質疑黑衣人在短時間內聚集，與白衣人對峙及打鬥，「好有組織咁組成傘陣」，並非無故聚集的群眾。

控方續指，即使林卓廷是立會及區會議員，「一樣可以犯法嘅」，不代表其身分特殊，而林並非執法人員，在「風頭火勢」之時到元朗根本對事情無幫助，他以議員身分在場壯大聲勢，群眾似乎跟從他「發號施令」行事，質疑他聲稱監察警察只是藉口，「掩飾佢同其他人去元朗滋事」。

辯方反問如何應對百人持棍

官：即走囉 好簡單

辯方回應指，巿民面對即時危險，有責任阻止，反問若面對100人持棍站在前方，巿民可如何自處。法官陳廣池隨即指「即走囉，好簡單」，又認為一般人反應是「有危險，阿媽教落，即刻走」。辯方強調事後回顧可有更明智的做法，但情况在短時間內發展，巿民即使掉頭離開亦擔心被白衣人從後襲擊，「唔係你勸下佢啦，講和啦，事後講呢啲無意思」。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

明報記者

（反修例風暴）