明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

林卓廷稱到元朗監察警方 與暴動無干 曾勸喻「唔好郁手」 控方指藉口掩飾到場滋事

【明報專訊】前立法會議員林卓廷與另外6名男子否認2019年7月21日參與暴動，昨於區院第21天審訊；林卓廷及另一被告爭議表證不成立。辯方指出，林卓廷表明到元朗站監察警方執法，「同暴動意圖風馬牛不相及」，並勸喻「唔好郁手」，明顯要避免衝突；控方反駁指林可以「講和」或請巿民離開，惟他挑釁白衣人，令他人「陷於後來不能預計嘅情况」。法官今午將裁定表證是否成立。

首被告林卓廷及第七被告楊朗爭議表證不成立，進行申請毋須答辯的中段陳辭。代表林的大律師黃錦娟陳辭稱，控方承認在本案案發前，白衣人暴動已經發生，並播放閉路電視片段，顯示案發前白衣人在元朗站追打穿黑衣女子，辯方認為當時巿民面對有白衣人作出破壞社會安寧的行為，而根據案例，巿民有權利和責任制止破壞社會安寧的行為。

辯方強調林卓廷無暴動的意圖或行為，他當晚致電警長7520，要求警方處理有年輕人受襲情况，並表明會到元朗站監察警方執法，辯方形容「呢個同暴動意圖風馬牛不相及」；林卓廷到場後不斷呼籲「唔好郁手」、「企後啲」，明顯希望避免衝突，惟警方到場時間較預期久，巿民面對即時危險作出回應，他們面對白衣人感驚嚇，行為屬「自衛多過暴動」。

控方質疑黑衣非無故聚集

「好有組織咁組成傘陣」

控方高級檢控官程慧明反駁，若巿民誤以為有拘捕破壞社會安寧的人之權利，一旦他誤判形勢，便會作出違法行為，「呢個係好危險」，又指制止有許多方法，包括「講和」、勸喻他人「企埋一邊」或離開，質疑「事情發展到後來階段係不必要」；控方亦質疑黑衣人在短時間內聚集，與白衣人對峙及打鬥，「好有組織咁組成傘陣」，並非無故聚集的群眾。

控方續指，即使林卓廷是立會及區會議員，「一樣可以犯法嘅」，不代表其身分特殊，而林並非執法人員，在「風頭火勢」之時到元朗根本對事情無幫助，他以議員身分在場壯大聲勢，群眾似乎跟從他「發號施令」行事，質疑他聲稱監察警察只是藉口，「掩飾佢同其他人去元朗滋事」。

辯方反問如何應對百人持棍

官：即走囉 好簡單

辯方回應指，巿民面對即時危險，有責任阻止，反問若面對100人持棍站在前方，巿民可如何自處。法官陳廣池隨即指「即走囉，好簡單」，又認為一般人反應是「有危險，阿媽教落，即刻走」。辯方強調事後回顧可有更明智的做法，但情况在短時間內發展，巿民即使掉頭離開亦擔心被白衣人從後襲擊，「唔係你勸下佢啦，講和啦，事後講呢啲無意思」。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 林卓廷 白衣人 元朗721事件 反修例事件

上 / 下一篇新聞

房協朗然呎價8916 貴鄰近居屋兩成 測量師稱吊腳略貴 房協：設會所配家電料多人申請
房協朗然呎價8916 貴鄰近居屋兩成 測量師稱吊腳略貴 房協：設會所配家電料多人申請
樓高14層被房協另兩項目包夾 部分單位望樓
樓高14層被房協另兩項目包夾 部分單位望樓
安達臣群盤搶上車客 長實首置盤「黃雀在後」
安達臣群盤搶上車客 長實首置盤「黃雀在後」
律政司：鄒幸彤受審無權挑戰禁令 鄒方：禁令若無效集會不違法 屬定罪元素
律政司：鄒幸彤受審無權挑戰禁令 鄒方：禁令若無效集會不違法 屬定罪元素
律政司：聚集恐爆疫 鄒方：警有責提條件
律政司：聚集恐爆疫 鄒方：警有責提條件
佛教大雄：易服漢午膳上課室 老師問去處揭發
佛教大雄：易服漢午膳上課室 老師問去處揭發
販運K仔 兩少年囚14年16年
販運K仔 兩少年囚14年16年
棄養急增愛狗變虐狗 狗場董事緩刑
棄養急增愛狗變虐狗 狗場董事緩刑
撤捐器官案控刑毁 兩男准保釋
撤捐器官案控刑毁 兩男准保釋
丁薛祥接見港澳青年團 引習寄望 港澳事務上首亮相 劉兆佳：表明重要領導人
丁薛祥接見港澳青年團 引習寄望 港澳事務上首亮相 劉兆佳：表明重要領導人
港澳青年一行150人 涵政商文體界
港澳青年一行150人 涵政商文體界
預設醫療指示擬設電子版 可隨時撤銷
預設醫療指示擬設電子版 可隨時撤銷
共享基金5周年 李家超：帶路實踐共同體
共享基金5周年 李家超：帶路實踐共同體
易通行實施 林世雄：東隧車龍縮700米
易通行實施 林世雄：東隧車龍縮700米
輸入內地人才首10月申請 超去年全年四成
輸入內地人才首10月申請 超去年全年四成
兩年7政府系統中勒索病毒  未言詳情 資科辦稱沒泄資料 IT界倡主動定期公布事故
兩年7政府系統中勒索病毒  未言詳情 資科辦稱沒泄資料 IT界倡主動定期公布事故
轉數快「可疑警示」周日推
轉數快「可疑警示」周日推
涉訛稱意外受傷騙90萬賠償 3人控欺詐
涉訛稱意外受傷騙90萬賠償 3人控欺詐
被指2019年眾籌自用 在日網紅大J：助反修例者離港
被指2019年眾籌自用 在日網紅大J：助反修例者離港
撤罷工的士業認疏忽 批政府態度差
撤罷工的士業認疏忽 批政府態度差
稱避後方車燈 的士剷拋錨貨車底
稱避後方車燈 的士剷拋錨貨車底
最後一宗理大暴動案 救護員等5人認罪
最後一宗理大暴動案 救護員等5人認罪
運值逾億可卡因 建築工囚23年4月
運值逾億可卡因 建築工囚23年4月
住宅毒工場酸餿味飄揚 警檢值500萬冰毒
住宅毒工場酸餿味飄揚 警檢值500萬冰毒
活在灣區：子女內地升學 一卡傍身助收零用錢
活在灣區：子女內地升學 一卡傍身助收零用錢
【Emily】生果論喻區選 狄志遠批單一「都係橙」 陳國基：新鮮最重要
【Emily】生果論喻區選 狄志遠批單一「都係橙」 陳國基：新鮮最重要
【Emily】星洲旅局來港吸客 辦市集超現實展覽
【Emily】星洲旅局來港吸客 辦市集超現實展覽
【Emily】夏寶龍北京接見米高嘉道理
【Emily】夏寶龍北京接見米高嘉道理
【Emily】大快活推軟餐 有咖喱雞飯同焗豬
【Emily】大快活推軟餐 有咖喱雞飯同焗豬
【Emily】文化古蹟資源中心與長春社「分家」
【Emily】文化古蹟資源中心與長春社「分家」
【Emily】跨海鐵路 田北辰轟有議員唔畀喺財會再傾
【Emily】跨海鐵路 田北辰轟有議員唔畀喺財會再傾