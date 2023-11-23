撤罷工的士業認疏忽 批政府態度差

稱政府謂有大行動打擊白牌

黃羽庭於商台《在晴朗的一天出發》稱，業界認為前日會議政府的答覆只屬拖延性質，僅提及加強執法，至下午當局不斷斡旋及商討，希望業界不要罷工，又表明會在12月聯同執法部門再與業界開會，討論加強打擊「白牌車」方法，其間會嚴厲打擊「白牌車」，業界才取消罷工。周國強則於港台《千禧年代》形容，政府會面時反應平淡，業界雖提出改善質素措施，但政府似乎無打算幫助業界解決問題，形容業界在政府眼中如「過街老鼠」。

黃透露，執法部門將有大型行動打擊「白牌車」，相信被捕司機不會太少，提醒他們「自己睇睇」。對於林村許願廣場拒租場，黃說原定計劃將的士停泊停車場而非路面，從沒想過要申請不反對通知書，反問司機日後泊車休息「使唔使同警方申請呀？」

立法會交通事務委員會主席陳恆鑌於商台同一節目稱，近年網約「白牌車」活躍，影響的士生意，但的士業界需與時並進，改善服務質素。陳相信，立法會今年內會通過打擊「白牌車」及「黑的」之法例修訂。