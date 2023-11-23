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港聞

港聞二

撤罷工的士業認疏忽 批政府態度差

【明報專訊】17個的士團體原擬昨早於林村許願廣場一帶罷工，廣場最終以活動未獲警方不反對通知書及憂癱瘓林村為由拒絕租出，罷工取消。的士小巴商總會理事長周國強昨承認業界在事件上疏忽；香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭則稱，罷工對市民、車主及司機都無益，相信三方都不想有損失，但認為一個良好政府應改善市民生活及業界營業狀况，批評政府容忍非法行為，讓沒任何合法營運證的車輛服務市民，「咁為之叫做一個好嘅政府？慳啲啦呢啲政府，自己改吓政府態度先啦！」

稱政府謂有大行動打擊白牌

黃羽庭於商台《在晴朗的一天出發》稱，業界認為前日會議政府的答覆只屬拖延性質，僅提及加強執法，至下午當局不斷斡旋及商討，希望業界不要罷工，又表明會在12月聯同執法部門再與業界開會，討論加強打擊「白牌車」方法，其間會嚴厲打擊「白牌車」，業界才取消罷工。周國強則於港台《千禧年代》形容，政府會面時反應平淡，業界雖提出改善質素措施，但政府似乎無打算幫助業界解決問題，形容業界在政府眼中如「過街老鼠」。

黃透露，執法部門將有大型行動打擊「白牌車」，相信被捕司機不會太少，提醒他們「自己睇睇」。對於林村許願廣場拒租場，黃說原定計劃將的士停泊停車場而非路面，從沒想過要申請不反對通知書，反問司機日後泊車休息「使唔使同警方申請呀？」

立法會交通事務委員會主席陳恆鑌於商台同一節目稱，近年網約「白牌車」活躍，影響的士生意，但的士業界需與時並進，改善服務質素。陳相信，立法會今年內會通過打擊「白牌車」及「黑的」之法例修訂。

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